Patrol ng Pilipino: Makabagong teknolohiya sa kalamidad, tampok sa isang exhibit

ABS-CBN News

MAYNILA — Ipinasubok sa isang exhibit ang iba’t ibang makabagong teknolohiya, kabilang na ang mga gawang-Pinoy, na makatutulong para paghandaan ang mga sakuna.

Bumida ang mga kagamitang ito at iba pa sa ‘Handa Pilipinas’ Exhibit ng Department of Science and Technology (DOST) sa Pasay City noong Hulyo.

Itinampok din ang board games, at iba pang gamit na nagbibigay-kaalaman at kahandaan sakaling magkaroon ng lindol, baha, at pandemya.

Batay sa datos ng 2022 World Risk Report, nangunguna ang Pilipinas sa “at risk” sa mga kalamidad.

— Ulat ni Jervis Manahan, Patrol ng Pilipino