Michelle Dee, wagi ng Best National Costume sa Miss Universe

Patuloy ang pagbibigay karangalan ni Michelle Dee para sa bansa.

Ito ay matapos na makakuha ng isa pang special award si Dee.

Inanunsyo ng Miss Universe Organization na si Dee ang nanalo ng Best National Costume Award sa kakatapos lang na Miss Universe pageant 2023 na ginanap sa EL Salvador.

Nangunguna si Dee sa Choicely app kung saan bumoboto ang mga tagahanga para sa Best National Costume.

Turismo ng bansa ang isinusulong ng mistulang eroplano na costume na isinuot ni Dee na disenyo ni Michael Barassi. Gawa ito sa “solihiya” pattern na ginagamit sa paghabi ng rattan.

Ang costume ay may malawak na pakpak na ibinase ang kulay sa pambansang watawat ng Pilipinas at may nakasulat sa likod na tourism slogan na #LoveThePhilippines.

Binubuo ang costume ng captain’s hat na paalala sa katatapos lamang na Air Force reservist training ni Dee.

Ayon kay Dee, sinisimbolo nito ang pagiging “resilient, radiant and ready to embrace the Universe!” ng Pilipinas.

Bukod sa Best National Costume, nanalo rin si Dee ng Carnival Cruise Award at Voice for Change Award at nanguna rin ang beauty queen sa voting app ng Miss Universe.

Nagtapos si Dee sa Top 10 sa naging laban niya sa El Salvador.

Nakatakdang dumating sa Pilipinas si Dee sa Sabado, Nobyembre 25.

Kaugnay na mga video:

