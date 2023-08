Watch more News on iWantTFC

Hindi lang isa kundi limang kilalang unibersidad sa Amerika ang naghandog ng full scholarship sa 18 taong gulang na si Carl Audric Guia mula Los Baños, Laguna.

Kursong may kinalaman sa Astronomy o Astrophysics ang nais niyang aralin sa unibersidad na kaniyang napili, ang prestihiyosong Harvard University, eskuwelahan ng kilalang personalidad gaya ni dating U.S. President Barack Obama, Microsoft founder Bill Gates maging ng Facebook founder na si Mark Zuckerberg.

Maliit pa lamang si Carl nang makahiligan na niya ang Astronomy o Astrophysics na nagsimula sa encyclopedia na ibinigay sa kaniya ng kaniyang lola.

"Ako po ang nagbukas ng mga librong 'yun and from there doon po talaga nag-bloom 'yung curiosity ko especially sa Astronomy, sa galaxy," kuwento niya kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Pursigido si Carl na magkaroon ng mas malawak na kaalaman sa Astronomy o Astrophysics kung kaya't sinugalan niya na kumuha ng pagsusulit sa iba't ibang unibersidad sa Amerika.

Bagamat may mga kolehiyong kinilala ang kaniyang husay at galing, hindi naman kaya ng kaniyang mga magulang na pag-aralin siya doon.

"Sinabi po sa akin ng mga magulang ko kahit po ibenta namin 'yung bahay namin, ibenta po lahat ng ari-arian namin, ibenta po nila 'yung sarili nila, hindi po aabot 'yung pera namin," paliwanag niya.

Ibabahagi ni Carl ang kaniyang "journey to Harvard University" dito lamang sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

