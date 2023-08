Watch more on iWantTFC

Madalas ba kayong manood ng videos sa TikTok?

Kung oo, paniguradong napadaan na sa timeline ninyo ang lalaking madalas bumati ng "Good morning, good morning mga idol..." sa kaniyang mga videos.

Siya si Romeo Catacutan, tinaguriang "Idol TikToker" mula San Luis, Pampanga.

Nagmamay-ari siya ng 12 hektaryang farm at resort sa kanilang lugar kung saan libreng nakapupunta ang kaniyang mga kapwa Kapampangan, maging ibang mga kababayan sa ibang lugar.

Ilang istasyon rin ng gasolinahan ang nakakalat sa San Luis na kaniya ring pinatatakbo katuwang ang anak.

Sa dami ng kaniyang naipundar na negosyo, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Romeo.

Katunayan, madalas siyang napapaaway noong kaniyang kabataan.

"Kapag po may naaapi at ako'y ipinagtatanggol ko 'yung naaapi. Ganu'n talaga. Tatamaan siya sa akin 'pag nakikita ko na may naaagrabyado," kuwento niya kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Dumating pa sa punto na mismong pamilya niya ay minamaliit ang kaniyang kakayanan, lalo na ng bumubuo siya ng sarili niyang pamilya.

"Masyado kaming hinamak, kaming mag-asawa. Inapi. Sobrang api. Saan daw makakarating 'yung asawa ko dahil ako'y isang black sheep sa pamilya, sa eskuwela, sa barrio, lahat ako black sheep. Ngayon, pinalitan ko po 'yun. Ang sabi ko babaguhin ko lahat ang sarili ko at magsisikap at tiyaga ako lahat papasukin ko para maging aasenso ako. 'Yung nang-aapi sa akin para mabaliktaran ko 'yung sinasabi nila," pagdedetalye niya.

Panoorin ang kabuuan ng kuwento ni Romeo Catacutan sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

