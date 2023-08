Watch more News on iWantTFC

Bata pa lang pangarap na ng probinsyanong tubong Cagayan de Oro na si Rey Nambatac na maging isang professional basketball player.

15 taong gulang lang siya nang mag-isang lumuwas pa-Maynila.

"Wala pang assurance na makukuha ako sa Letran. So, ang sumalubong lang sa akin nu'n 'yung pinsan ko," kuwento ni Rey kay Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Dala lamang ang dalawang libong piso na allowance, pinagsumikapan ni Rey na matanggap sa eskuwelahang magbibigay-katuparan ng kaniyang pangarap kahit na pagdaanan niya ang iba't ibang hirap.

Unang tapak pa lang niya sa Maynila, humarap na agad siya sa hamon.

"Wala akong assurance kung saan ako matutulog ngayong gabi, saan ulit ako matutulog the next day, the next night. So, talagang sumugal ako sa pangarap ko sa buhay," kwento ni Nambatac.

