Matapos matalo sa larong tic-tac-toe, hindi napigilan ni Karen Bordador na komprontahin ang kagrupo na si TJ Valderrama dahil sa tila pangmamaliit nito sa kaniyang kakayahan.

Nitong Miyerkoles, naging mainit ang sagutan nina Bordador at Valderrama sa kuwarto matapos bigong makaungos sa dami ng maaaring makuhang wooden blocks sa panibagong hamon ni Big Brother.

Ayon sa dating DJ, hindi niya nagustuhan ang tono ng pananalita ni Valderrama na tila walang tiwala na kaya niyang makapag-ambag ng puntos sa kanilang grupo.

“I am letting you know na maybe 'pag time na maglalaro ulit tayo, you chillax and stop pinpointing. Gets mo ba? Parang laging iniisip mo na 'naku, waley talaga 'tong si Karen.' I know you are trying to be the team leader but that's not how you do it, dude,” saad nito.

Sagot naman ni Valderrama, hindi siya perpekto at nagkakaroon din siya ng mga pagkakamali.

Buwelta pa ni Bordador, hindi na niya nagugustuhan ang mga biro ng kasamahan kaya lalo itong pinanghihinaan ng loob maglaro.

“What I'm saying is I thought we were comfortable already. Same food group, same era. We always joke about that so I felt comfortable with you,” paliwanag ni Valderrama.

“Nagpu-push ka too hard to the point na nao-offend na 'ko. Baka gusto niya hindi tayo magka-groupmate ever,” sambit ni Bordador.

Inihayag din ni Bordador na tila pessimist si Valderrama lalo pa’t pakiramdam nito ay dehadong-dehado ang kanilang grupo para sa weekly task kung saan immunity sa susunod na nominasyon ang nakataya.

Sa kabila ng tensyon, nilinaw ni Bordador na hindi siya galit kay Valderrama; dismayado lamang umano ito na ang taong kaniyang sinusuportahan ay hindi nagagawang ibalik sa kaniya ang pagtitiwala.

“I'm your freaking number 1 supporter, 'di mo ba alam 'yun? 'Di mo ba nano-notice 'yun? Nakaka-bad trip talaga,” naiiyak na tugon ni Karen.

Sa huli, humingi rin ng paumanhin si Valderrama na tinanggap din naman agad ni Bordador.

