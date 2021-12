Mula sa Kapamilya Online Live

Hindi maitago ng celebrity housemate na si Eian Rances ang pagkadismaya sa naging hatian ng grupo sa loob ng Bahay ni Kuya para sa panibagong hamon sa “Pinoy Big Brother Kumunity Season 10.”

Nitong Martes, makailang ulit bumuhos ang luha ni Rances dahil pakiramdam nito sa dehadong grupo siya nailagay nang magpasya si Anji Salvacion ng magiging hatian ng mga celebrity housemates.

Nahahati ngayong linggo sa dalawang grupo ang mga housemates. Magkakasama sa grupo ni Salvacion sina Samantha Bernardo, Benedix Ramos, KD Estrada, Madam Inutz, Shanaia Gomez, at Brenda Mage.

Binubuo naman nina Rances, TJ Valderrama, Alyssa Valdez, Alexa Ilacad, Karen Bordador, at Jordan Andrews ang ikalawang grupo.

Naglalaban ang dalawang koponan para sa immunity sa susunod na nomination night kaya labis na nababahala si Rances dahil hindi ito masaya sa kaniyang naging grupo.

Kinakailangan magpataasan ng mabubuong tore ang dalawang teams gamit ang mga nakuhang wooden blocks sa swimming pool.

Kasama si Andrews, tila iniisip ng Kumu streamer na matatalo na sila sa weekly task at tiyak na magiging nominado siya sa susunod na linggo.

Ngunit payo ng kasamahang si Valdez, hindi ito dapat panghinaan ng loob lalo pa’t nagsisimula pa lamang ang kompetisyon.

“Yung akin, wala pa tayo sa dulo. Nakakalimutan mo 'yung journey. Nakakalimutan mo 'yung saya na madudulot nung paghihirap natin. Super sad na feeling natin alam na natin 'yung resulta pero wala pa nga dun,” payo ng volleyball icon.

Sa isang bahagi, nais nang sigawan umano ni Rances si Salvacion dahil tingin nito hindi naging patas ang pagkakahati ng grupo.

Muli namang ipinaalala ni Valdez na hindi kaaway ang turing ng kabilang grupo sa kanila lalo pa’t sinusubukan ng mga ito na pasayahin ang kabilang team na halatang problemado para sa task.

“They are trying to make ways on how make us feel love also. They are singing, they're dancing. Kasi ayaw nila makita na malungkot tayo. Pinapa-miss lang ni Kuya sa atin 'yung mga talagang ka-close natin, malapit natin, para mas ma-appreciate natin 'yung friendship na meron dito,” paalala ni Valdez.

Napapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC, at mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

