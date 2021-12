Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Naglabas ng kanilang saloobin ang mga housemate na sina TJ Valderrama, Alexa Ilacad, Karen Bordador at Samantha Bernardo ng "Pinoy Big Brother: Kumunity" (PBB) sa pagiging nominado ngayong linggo.

Sa video na inilabas ng "PBB" nitong Lunes ng gabi, ibinahagi ng mga nominado kay Big Brother o Kuya ang nararamdaman sa banta na maari silang mapalabas sa sikat na bahay.

"May nabuo na naman po kaming pamilya rito kaya mahirap isipin na puwede ka nang umalis. For this week siguro, i-enjoy ko ang moments na puwede kong i-share. Have fun pa rin and still do my best pagdating sa tasks," ani Valderrama na isang komedyante.

Ayon naman kay Ilacad, hindi na niya alam pa ang iisipin lalo't tatlong linggo na siyang binoboto ng mga kasamahan para mapalabas ng bahay.

"Almost three weeks in a row na nila akong nino-nominate at sa puntong ito, Kuya, hindi ko na po alam kung ano ang iisipin ko. ... Ako po kasi Kuya talagang nagpapakatotoo po ako dito sa loob ng bahay niyo," dagdag ng aktres.

Para naman kay Bordador, hiling niya na maging inspirasyon pa para sa kanya ang nangyaring nominasyon.

"After such a long time that I'd been on my own, it takes a while for me to get into that, those core groups na talagang maging close to certain people. ... Instead of ma-expire ako sa nangyari today, sana po ay ma-inspire ako lalo to do more. Kasi hindi ko alam kung last week ko na po ito," aniya.

Para naman kay Bernardo, may pagkakataon pa siyang maipakita ang pagiging totoo niya sa loob ng bahay ni Kuya.

"Mas mapapatunayan ko pa rin po na totoo po akong tao and ganito po talaga ako. Ganito po talaga ako kuya kahit sabihin ng ibang tao na pageant patty ka. Parang you always say the right words and bakit parang lagi kang composed, bakit parang lagi kang beauty queen magsalita, kasi Kuya ganito po talaga ako. Kasi 'yung values na natutunan ko, yung disiplina na nakuha ko sa gymanastics, sa lahat ng experience ko sa buhay. Wala po akong regrets kung ano po ang nasabi ko o nagawa ko, kasi I am always thinking of the greater good of others," aniya.

Nito lamang Sabado, ang aktor at mang-aawit na si Kyle Echarri ang ikaapat na housemate na napalabas ng bahay ni Kuya.

Napapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC, at mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

Related video:

Watch more on iWantTFC