Si Kyle Echarri ang pinakabagong lalabas sa Bahay ni Kuya matapos ma-evict nitong Sabado sa “Pinoy Big Brother Kumunity Season 10.”

Sa madikitang laban, si Echarri ang nakakuha ng pinakamababang combined scores sa votes to save at evict sa kaniyang 22.25%.

Nanguna naman sa botohan ang nominadong si Anji Salvacion na may 30.03% na sinundan ni Alexa Ilacad sa kaniyang 27.98%.

“Dito nakahanap ka ng panibagong pamilya at mga alaalang magiging bahagi na ng iyong buhay. Nais kong baunin mo ang lahat ng ito sa iyong paglabas,” payo ni Big Brother sa ikaapat na evictee sa celebrity edition.

Nauna nang pinag-usapan ang pagiging nominado ni Echarri matapos ang dahilan na ibinigay ng kasamahan na si Samantha Bernardo.

Naging viral ang komento ng beauty queen na sinabing hindi pa rin marunong magsaing ang aktor kahit na tinuruan na ito.

Samu’t saring opinyon ang lumabas sa social media ukol dito habang nagpahayag naman ng tila pagdepensa ang ina ni Echarri na si Marie Echarri sa kaniyang social media.

“Don’t fret, no matter how misunderstood, criticized and denigrated, those of us who know you and see the good in you are here to continue reminding you that you are loved. You are not perfect but to us you are enough,” saad ng ina ng aktor.

Sinundan ni Echarri ang tatlo pang naunang evictees sa Bahay ni Kuya na sina John Adajar, Albie Casiño, at Chie Filomeno.

Mapapanood ang “PBB” buong linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at iWantTFC. Tuloy-tuloy naman ang livestream ng mga kagapanapan sa loob ng Bahay ni Kuya sa Kumu.