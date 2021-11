Mula sa Instagram ni Barbie Imperial

“Kawawa at malungkot sa buhay.”

Ganito inilarawan ng aktres na si Barbie Imperial ang isang basher na pilit umanong sinisira ang relasyon nila ng nobyong si Diego Loyzaga gamit ang mga malisosyong mga balita.

Sa panayam sa PUSH Bets Live, inilabas ni Imperial ang saloobin sa mga isyung kumakalat sa social media tungkol sa kanilang magkasintahan na ayon sa kaniya ay pawang walang katotohanan.

Aniya, nagulat umano sila ni Loyzaga nang biglang usap-usapan sa negatibong dahilan ang kanilang pagsasama lalo pa’t nasanay na sila na masaya ang publiko sa kanilang relasyon.

“As in na-feel namin 'yan nung nag-public na kami ni Diego na parang sabi namin, ‘Grabe ang happy ng mga tao sa atin.’ And then nung nangyari na may nagta-try na siraan kami na ito daw ginagawa ni Diego, may ganito daw si Diego,” saad ng aktres.

“Parang, ‘Okay. 'Yun na 'yun?’ Parang 'yun na 'yung bala niyo para siraan kami ni Diego?’ Masyadong matibay ‘to para sa ganun.”

Buti na lamang ay napagtanto ng dalawa na maayos ang kanilang relasyon at maaaring naiinggit lamang ang basher na tumanggi siyang pangalanan sa kanilang dalawa.

Tahasan ding itinanggi ni Imperial ang mga paratang na ipinapakalat ng nasabing kritiko na tila pinapalabas na sinaktan ng aktor ang nobya.

Depensa ni Imperial: “Kasi 'yung kamay ni Diegs, sa gym talaga siya nangyari and ako mismo nagdala sa hospital sa kanya. So ang labo. Sobrang na-trigger na ako. Kasi ang labo talaga na ipagko-connect mo lang 'yung photos tapos may ganito lang sa hand, may pasa. Bakit? Hindi ba ako pwedeng magkapasa sa ibang bagay?”

Dagdag pa ng aktres, mabait at tinatrato siya nang maayos ni Loyzaga kaya hindi niya maunawaan kung saan nanggagaling ang paghihinala ng basher.

Ayon kay Imperial, hinayaan na lamang nila ang nasabing basher dahil alam naman umano nila sa kanilang mga sarili na masaya sila at sinusuportahan sila ng kanilang mga pamilya.

“Na-realize na lang namin na kawawa naman 'yung taong sumisira sa atin. Parang ganun kalungkot 'yung buhay niya para siraan kami at para idamay kami sa lungkot ng buhay niya,” buwelta nito.

Hindi na rin aniya sila nagpaliwanag tungkol sa isyu dahil hindi naman nila kaano-ano ang kritiko: “Yung mga close nga namin hindi humingi ng explanation, bakit kami mag-e-explain sa 'yo?”

Paliwanag pa ni Imperial, hindi siya madalas nagsasalita sa mga isyu na ibinabato sa kaniya ngunit kapag mahal na niya sa buhay ang binabanatan, hindi niya ito hahayaan.

“Lalo 'pag wala namang ginagawang masama 'yung tao. Naawa ako kay Diego kasi lahat ginagawa niya para sa akin. Tapos siya pa ‘yung napagbintangan na may ginagawang mali sa akin,” ani Imperial.

Unang naging usap-usapan ang pagkakamabutihan nina Imperial at Loyzaga noong 2020. Inamin nila ang kanilang relasyon noong Bagong Taon.