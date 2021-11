Mula sa Instagram ni AJ Raval

Hindi naitago ng sexy actress na si AJ Raval ang kaniyang emosyon nang alalahanin ang mga panghuhusgang natanggap niya noon mula sa ibang tao.

Sa virtual media conference ng panibago niyang pelikulang “Crush Kong Curly,” natanong si Raval kung naranasan na ba itong mahusgahan ng mali ng maraming tao.

Tahasang inamin ni Raval na pinagdaanan niya ito at nagpahaging pa na alam ng marami kung anong mga batikos ang tinaggap niya sa mga nakalipas na buwan.

Dito na unti-unting bumuhos ang luha ng aktres habang sinasabing marami ang hindi umintindi sa kaniyang paliwanag noon.

“Na-judge po ako. Tingin ko, alam naman 'yun ng mga karamihan dito. Alam niyo 'yung hindi ako nagsinungaling, nagsabi ako ng totoo, pero na-judge pa rin ako. Nag-try akong mag-explain pero wala pa rin makaintindi,” naiiyak na saad ni Raval.

Hindi na nito naituloy pa ang sagot dahil sa pag-iyak at sinabing ayaw na niyang dagdagan pa ang sasabihin dahil baka ma-misinterpret muli siya ng maraming tao.

Tumanggi rin itong magbigay ng pahayag ng tanungin ang estado ng kaniyang puso ngayon. Aniya, wala muna siyang plano na magkuwento tungkol sa kaniyang buhay pag-ibig.

“Ayoko munang pag-usapan 'to. Next question na lang po. Ayoko na pong magbitaw ng kahit anong salita tungkol sa love life or anything,” ani Raval.

Matatandaang naging sentro ng kontrobersya si Raval nang aminin nitong nanliligaw sa kaniya ang aktor na si Aljur Abrenica na kagagaling lamang sa hiwalayan sa asawa nitong si Kylie Padilla.

Naging dahilan ito ng pagpapahinga ng aktres sa social media dahil na rin sa pag-uugnay sa kaniya bilang dahilan ng hiwalayan nina Abrenica at Padilla.

Itinanggi na ni Raval na third party siya sa pagkakasira ng relasyon ng dalawang artista.

Sa isang TikTok video nito lamang Oktubre 20 ay humingi pa ng tawad si Raval kay Padilla matapos niyang ibahagi ang post ni Abrenica tungkol sa umano'y panloloko ng kanyang misis.

Makakasama ni Raval sa bagong pelikula ang dating Hashtags member na si Wilbert Ross.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC