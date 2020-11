Angeline Quinto, umaming 'in a relationship na'

MAYNILA -- "Oo." Ito ang diretsahang tugon ni Angeline Quinto sa tanong kung "in a relationship" na nga ba siya.

Sa "I Can See Your Voice" nitong Sabado, diretsahang tinanong ng host ng programa na si Luis Manzano si Angeline, isa sa "Sing of the Crime Operatives," tungkol sa kanyang buhay pag-ibig.

Noong Agosto, unang inamin ni Angeline na mayroon siyang bagong inspirasyon sa naging panayam sa kanya sa "I Feel U" kung saan host si Toni Gonzaga.

“Actually, ngayon, meron naman po,” nang matanong ang tungkol sa kanyang "love life."

“Pero hindi ko pa siya napapakilala kay Mama Bob,” ani Angeline tungkol sa kanyang kinikilalang ina na pumanaw na.

“Hopefully, 'pag maging maayos na lahat, sana mapakilala ko na,” ani Angeline.

Hindi na nagbigay ng ibang detalye si Angeline tungkol sa kanyang karelasyon na aniya ay pinagmumulan ng kanyang inspirasyon.

Watch more in iWantTFC

Nitong Sabado, ibinahagi ni Angeline ang malungkot na balita na pumanaw na ang kanyang Mama Bob.

Noong Setyembre, gamit ang social media ay humiling ng panalangin si Angeline para kay Mama Bob.

"Ito ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ko. Hindi Mo ako kahit kailan binigyan ng pagsubok na hindi ko kaya. Ama, buong buo ang tiwala at pananalig ko sa 'Yo. 'Wag mong pabayaan ang taong pinakamahal ko Ama," ani Angeline sa Facebook.

"Please pray for Mama Bob," dagdag ni Angeline na hindi nagbigay ng detalye tungkol sa kalaagayan ni Mama Bob sa kabila nang naglabasang balita na na-stroke 'di umano ang ina at sumailaim sa operasyon.

Noong nakaraang buwan, ibinahagi ni Angeline na alay niya sa kanyang Mama Bob ang bago niyang awit na “Huwag Kang Mangamba," na siya ring pamagat ng bagong serye ng ABS-CBN.

"While recording this song, walang ibang nasa isip ko kung 'di ang Mama Bob, bawat salita na sinasabi ng kanta ay sagot sa pinagdadaanan ko ngayon," ani Angeline.



Sa nakaraang panayam, iginiit ni Angeline ang pagmamahal sa kinikilalang magulang. Pinasalamatan niya rin si Mama Bob sa pagbigay sa kanya ng magandang buhay.

Related video:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC