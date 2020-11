Angeline Quinto's Mama Bob passes away

Angeline Quinto with her mom Sylvia, better known as Mama Bob. Angeline's FB page

MANILA— The adoptive mother of Angeline Quinto has passed away, the singer confirmed in a Facebook post on Saturday.

Quinto said she would never stop thanking her "Mama Bob" for giving her the chance to be her adopted daughter.

"Hinding hindi ako mapapagod sa pagpapasamalat sayo Ma, dahil sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para maging anak mo," the singer said in a post.

(I will never stop expressing my gratitude to you because of the opportunity you gave me to become your daughter.)

"Mag-iingat ka sa pag lalakbay Mama. Hindi man kita maalalayan sa paglalakad ngayon patungo sa paraiso, masaya ako nandyan ang Panginoon para umalalay sa'yo... Hanggang sa muli nating pagkikita

MAHAL NA MAHAL KONG MAMA BOB," she added.

In September, Quinto asked for prayers for her mother.

Mama Bob had a stroke last Sept. 9 and has been in the hospital since then.

"Ito ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ko. Hindi mo ako kahit kailan binigyan ng pagsubok na hindi ko kaya. Ama, buong buo ang tiwala at pananalig ko sa 'Yo. 'Wag mong pabayaan ang taong pinakamahal ko Ama," she said.

- with a report from MJ Felipe, ABS-CBN News