Angeline Quinto, humihiling ng dasal para sa inang si Mama Bob

MAYNILA -- Panalangin ang hiling ni Angeline Quinto para sa kinikilalang ina na si Sylvia "Mama Bob" Quinto.

"Ito ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ko. Hindi Mo ako kahit kailan binigyan ng pagsubok na hindi ko kaya. Ama, buong buo ang tiwala at pananalig ko sa 'Yo. 'Wag mong pabayaan ang taong pinakamahal ko Ama," ani Angeline sa Facebook.

"Please pray for Mama Bob," dagdag ni Angeline na hindi nagbigay ng detalye tungkol sa kalaagayan ni Mama Bob na umampon at nagmahal sa kanya na parang isang tunay na anak.

Sa Instragram, ibinahagi rin ni Angeline ang kanyang mensahe para sa ina.

"Ang buhay at mundo ko. 'Wag ka panghinaan ng loob, hinding hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi ka mag-isa lumalaban ngayon. Nandito ako. Nandito kami. Kayang kaya mo 'yan Ma. Mahal na mahal kita higit sa lahat," ani Angeline.

Bumaha naman ng mga mensahe ng suporta ang mga post ni Angeline.

Sa ngayon ay wala pang direktang pahayag si Angeline tungkol sa kondisyon ni Mama Bob sa kabila nang naglabasang balita na na-stroke 'di umano ang ina.

Sa nakaraang panayam, iginiit ni Angeline ang pagmamahal sa kinikilalang magulang. Pinasalamatan niya rin si Mama Bob sa pagbigay sa kanya ng magandang buhay.

"Kung wala po si Mama Bob, siguro wala rin pong Angeline ngayon," ani Angeline sa nakaraang panayam.