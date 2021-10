Ginampanan ni Sylvia Sanchez ang karakter ni Barang sa 'Huwag Kang Mangamba.' ABS-CBN



Labis na tumatak sa puso at isipan ng beteranang aktres na si Sylvia Sanchez ang kaniyang karakter sa seryeng “Huwag Kang Mangamba” na si Aling Barang -- na may problema sa pag-iisip.

Sa panayam kay Bianca Gonzales sa CinemaNews, sinabi ni Sanchez na nais nang gawing adbokasiya ang pagtulong sa mga mentally-challenged person matapos gampanan ang nasabing role sa inspirational series.

Hindi rin bago kay Sanchez na gumanap na may kapansanan sa isang proyekto nang gampanan ang papel ng isang ina na may Alzheimer's disease sa hit series na “The Greatest Love.”

“Laging ipinagkakatiwala sa 'kin ng ABS-CBN 'yung mga role na may kapansanan. Ako 'yung nagiging tulay. Itong Barang, nabaliw siya dito dahil nawalan siya ng anak. Isa din 'yung 'The Greatest Love' naman ay Alzheimer's. Gusto kong maging advocacy 'yun,” ani Sanchez.

“Nandito na 'ko e. Gusto kong tumulong sa mga sinasabi nating mentally-challenged persons. Gusto kong makilala sila, 'yung buhay nila, 'yung puso nila, 'yung utak nila.”

Dagdag pa ng aktres, ayaw niyang makakita na pinagtatawanan o kinukutya ang mga taong nasa ganitong sitwasyon dahil tuland aniya ng normal na tao, may karapatan din silang mabuhay.

“Gusto kong tumulong sa ganon. 'Yun ang gusto kong maging advocacy. I guess 'yun ang tatahakin ko after nitong Barang,” saad niya.

Inamin din niya na ang karakter na si Barang ang tanging role na labis niyang iniyakan sa 34 taong pagtatrabaho niya sa showbiz.

Kuwento ni Sanchez, matindi ang hirap na ginawa niya upang maitawid ang karakter kaya naman nakakaramdam ito ng pagod.

“First time akong humagulgol sa isang role na sabi ko ayaw ko na. Pagod na 'ko. Kasi si Barang, hindi siya thinking na character. Instinctive siya na character. 'Pag pino-portray ko si Barang, kailangan akong makinig at the same time rumurolya ang mata tapos ang kulit,” pag-amin ni Sanchez.

“Sobrang ma-emosyon siyang tao. Kahit wala nga siyang dialogue, ginagaya niya lahat. Tumutulo ang luha ko. 'Ayaw ko na, ayaw ko na.' Kay Barang lang ako umiyak.”

Bagamat nahirapan, masaya pa rin si Sanchez na nagawa ang role na Barang sa nalalapit nang magtapos na “Huwag Kang Mangamba.”

Napapanood ang “Huwag Kang Mangamba” sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.