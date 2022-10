Heaven Peralejo, nagsalita sa pagkakaugnay kay Jameson Blake

MAYNILA -- Itinanggi ng aktres na si Heaven Peralejo ang balitang nag-uugnay sa kanila ng aktor na si Jameson Blake.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, iginiit Peralejo na magkaibigan lang sila ni Blake na kasama niya sa seryeng "A Family Affair."

"Siguro kami sa show, siya ang ka-close ko po. At saka magaling po siyang ka-partner so natutuwa po ako na nagkakatulungan kami sa scenes," ani Peralejo.

Nang matanong kung may pag-asa ba si Blake kung sakaling manligaw ito sa kanya, sagot ang aktres: "Kung ngayon po siya manliligaw, alam po namin kasi sa isa't isa na parang hindi talaga po. Sometimes gusto mo lang 'yung tao na 'yon i-keep mo in your life and mas better off as friends. Parang hindi pa rin po ako ready na mag-date ngayon."

Noong nakaraang buwan, naunang nilinaw ni Blake sa pang-umagang programa ng ABS-CBN na magkaibigan lang sila ni Peralejo.

Samantala, sa "Magandang Buhay" ay ibinahagi rin ni Peralejo ang kuwento tungkol sa kanyang bagong tattoo sa kanyang kanang braso. Aniya nagsisimbolo ito ng bagong buhay matapos siyang muntikang malunod sa isang talon sa La Union.

"May dalawang falls, sa gitna kami dumaan. Pagbagsak po namin as in nalunod po ako. Sobrang delikado po. Tatlo lang kami 'yung tour guide, 'yung best friend ko at ako. So sabi ako muna ang tatalon kasi marunong ako mag-swimming. Pagtalon ko as in wala na po akong hangin talaga at kamay ko na lang 'yung nakataas. 'Anong nangyari?' ganoon pa 'yung sabi ng best friend ko. So 'yung tour guide hinatak po ang kamay ko. Buti nahatak po ako. So itong tattoo is like second life," ani Peralejo.

Maliban sa "A Family Affair," parte rin si Peralejo ng pelikulang "Nanahimik Ang Gabi" kung saan kasama niya sina Ian Veneracion at Mon Confiado.

