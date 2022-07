MAYNILA – Literal na umikot ang mundo ng aktres na si Heaven Peralejo dahil sa beteranong aktor na si Ian Veneracion.

Sa inilabas na video ni Peralejo sa kaniyang Instagram account, mapapanood na binuhat at inikot siya ni Veneracion na tila paghahanda sa kanilang pagsasamahang pelikula na “Nanahimik Ang Gabi.”

“Ang nagpapaikot nga pala ng mundo ko… LITERALLY!!!! @ianveneracion1 Hahahaha buwis buhay all for this film I can’t wait to share this with you guys,” ani Peralejo sa caption.

Bagamat hindi nagbigay ng iba pang detalye, nagpahapyaw naman ito na “bloopers” ito sa kanilang proyekto.

Nito lamang isang araw, ibinahagi ni Peralejo na makakasama niya sina Veneracion at Mon Confiado sa isang palabas.

“I am beyond excited to announce this newest project I’ll be working on under @reinentertainment ! It is an honor to be able to work with THE Ian Veneracion and THE Mon Confiado. Such incredibly dedicated and talented veterans in the industry," saad ng aktres.

"Hindi ko po kayo bibiguin at pagbubutihin ko po ang sarili ko para sa proyektong ito. Watch out for this guys!!"

Sa ulat ng Pep, sinabi ng direktor na si Lino Cayetano na suspense-thriller ang nasabing pelikula. Inamin din niyang may sex at violence ang nasabing palabas.

Ayon naman kay Shugo Praico, alam nina Peralejo at Veneracion na may intimate scene ang pelikula at nauunawaan naman umano ng dalawang aktor na kailangan ito sa kuwento.

“So, we’re conscious din na hindi siya R-rated or what para mapanood ng mas marami nating mga kababayan sa sinehan. It’s a beautiful story,” paglilinaw din ni Cayetano.

Mapapanood din si Peralejo sa seryeng “A Family Affair” na pinagbibidahan nina Ivana Alawi, Gerald Anderson, at Sam Milby.