Mula sa Instagram ni Arjo Atayde

Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang aktor na si Arjo Atayde na inaming napag-uusapan na nila ng nobyang si Maine Mendoza ang tungkol sa pagpapakasal.

Sa vlog ng brodkaster na si Julius Babao, ikinuwento ng award-winning actor na nasa edad na siya upang lumagay sa tahimik lalo pa’t hindi naman na sila bumabatang dalawa.

“Obviously, I’m not naman wasting time. At the same time, sobrang mahal ko po yung tao, very sincere yung tao,” ani Atayde.

“Yes, of course, napag-uusapan yan. I’m at the right age, we’re not getting any younger and we’re both very happy, hopefully until we get old. Ito na po ‘yon, I think so.”

Nang tanungin kung masasabi niyang si Mendoza na ang “the one”, mabilis na sumang-ayon si Atayde.

“It's very hard to explain how a person could be unique the way you see them. To me, she's very loving person. Mabuti ang puso niya and that's also hard to find. Sincerity, loyal na tao. Grabe magmahal,” pagbabahagi pa ng aktor.

Ayon sa kaniya, natutuwa siya matinding pagmamahal na naibibigay ng aktres at host sa kaniya na bukod sa pagiging partner ay naging best friend na rin niya.

Hindi naman nakaiwas si Atayde sa tanong kung sang-ayon ba ang nobya sa pagpasok niya sa mundo ng pulitika.

Pag-amin nito, suportado naman siya ni Mendoza sa pagtakbo sa Kongreso sa Halalan 2022 sa kabila ng kaunting pag-aalinlangan noong una.

“To be honest, una medyo...alam niyang magulo ang mundo ng pulitika. But I gave her promise to behave, and walang kalokohan sa loob. My will is just to serve ng tapat at tunay sa mga tao,” saad ni Atayde.

“Being the girlfriend that she is, she became supportive. Pero ayoko lang siya mapalapit kasi magulo nga.”

Nagkaroon din ng kaunting partisipasyon ang ina ni Atayde na si Sylvia Sanchez sa nasabing vlog kung saan tahasan niyang inamin na gusto na niya magkaapo.

“Natatawa talaga ako. Oo gusto ko na magkaapo. Siya ang panganay eh. Siya yung matanda eh. Kaya marami akong aso kasi wala akong baby, kung pwede nga lang, ako na manganak, manganganak ulit ako,” pabirong hirit ng beteranang aktres.

Bagamat hindi pinagmamadali sina Atayde at Mendoza, aprubado naman kay Sanchez ang aktres kung sakali mang ito na ang mapangasawa ng anak.

“Naghihintay na lang ako. Kelan ba?” pahabol pa ng “Huwag Kang Mangamba” star.

Noong Disyembre 2020, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang second anniversary.