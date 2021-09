Screenshot mula sa vlog ni Rico Blanco.

Hindi na nahintay ng OPM icon na si Rico Blanco na matapos ang pandemya bago magpagupit at nagdesisyon ito na siya na mismo ang gugupit sa sariling buhok.

Sa kaniyang vlog na inilabas nitong Linggo, ipinakita ng singer ang mahaba na nitong buhok na umabot na sa likuran ng kaniyang katawan.

“I decided na hihintayin ko matapos ang pandemya bago ako magpagupit. So that was my bright idea. The days turned into weeks, weeks turned into months, yung months naging isang taon na nga,” pag-amin ni Blanco.

“My hair is the longest it's ever been. Mukhang ito yung pinakamahaba,” dagdag niya.

Kaya naman matapos mabasa sa balita na magtatagal pa ang health crisis, nagdesisyon na siyang siya mismo ang gagawa nito.

Ngunit bago niya ito gawin, tinawagan muna nito ang kaniyang hair consultant -- ang nobyang si Maris Racal -- para sa nais nitong kalabasan do-it-yourself haircut.

Na-excite naman ang aktres sa gagawin ng nobyo lalo pa’t matagal na pala nitong hinihiling na magpagupit si Blanco.

Hindi nagawa agad ng singer ang plano dahil nagkaroon ito ng pagtatanghal sa Sunday variety show na “ASAP Natin ‘To” kung saan kinanta nito ang bagong bersyon ng theme song ng “Pinoy Big Brother” na “Pinoy Tayo.”

Isang linggo matapos ang performance ay ginawa na ni Blanco ang paggugupit sa sariling buhok. Kuwento niya, nagagawa na niya noon gupitan ang sarili ngunit maiiksi lamang.

“Kaya ko rin maggupit sa ibang tao pero sa boys lang,” sambit ni Blanco.

Tumagal ng halos 45 minuto ang paggugupit ng singer sa kaniyang sarili dahil na rin nahirapan itong gupitan ang likuran at kanang bahagi ng ulo.

Natuwa ito sa kinalabasan ng kaniyang DIY na gupit: “Wow. This is cool. I like it. Let's keep it.”

Tinawag niya pa itong “Rico's new wave dream hairstyle” at agad ipinakita kay Racal sa video call.

“Girlfriend approved!” ang naging komento ng “Asa Naman” singer sa bagong gupit ng boyfriend.

“Hindi ma-contain ng heart ko. I love it. Sabi ko magpagupit ka pag andyan ako.”

Matatandaang nito lamang Mayo nang aminin ni Racal, 24, ang tungkol sa kanila ni Blanco, 48.