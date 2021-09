Mula sa Instagram ni Nikko Natividad at vlog ni Ogie Diaz

Bumuhos ang luha ng aktor na si Nikko Natividad nang ikuwento niya kung paano niya minsang napagbuhatan ng kamay ang magiging asawa na si Cielo Eusebio noong nagsisimula pa lamang ang kanilang pagsasama.

Sa panayam kay Ogie Diaz, inamin ni Natividad na nasaktan niya noon si Eusebio marahil dahil umano sa kawalan pa ng maayos na pagkakakitaan at pagkakaroon ng bisyo.

“Yun ang pinakaayaw kong maalalang year kasi 'yun 'yung time na nagawa ko siyang saktan physically. Napagsalitaan ko siya ng 'di maganda. Naging alcoholic kasi ako noon,” ani Natividad nang alalahanin ang buhay bago pumasok ng showbiz.

Hindi napigilan ng aktor na unang nakilala sa “It’s Showtime” ang maluha nang muling maalala ang itsura ng asawa matapos saktan.

“Nasasaktan ko siya. Naaalala ko 'yung itsura niya, 'yung mukha niya. Nagsisisi ako. Ang sama-sama ko. 'Di niya deserve,” pag-amin nito.

Umabot umano sa puntong ipinabaranggay siya ng ama ni Eusebio at nais nang ipakulong dahil sa ginawa sa anak. Ngunit hindi pumayag ang kaniyang fiance.

“Naniniwala raw siya na magbabago ako,” emosyonal na sambit ni Natividad.

Kuwento pa ng aktor, hindi rin umano nagalit sa kaniya si Eusebio ngunit humarap ito sa kaniya at ipinakita ang mukha: “Deserve ko ba 'to?”

Kaya naman labis na lamang ang pasasalamat at pagmamahal ng aktor sa kaniyang mapapangasawa dahil hindi siya nito sinukuan.

“Nakita niya 'ko nang walang-wala. Ganon pa ugali ko. Nagtiis siya. Kaya sobrang mahal ko siya. Sabi ko sa kanya, 'pag inulit ko sa 'yo 'to ipakulong mo ko. Kasi ayoko nang ulitin sa 'yo nito,” saad ni Natividad.

Noong Agosto, inamin ni Natividad, isa sa miyembro grupong Hashtags, na engaged na siya sa kanyang long-time partner.

Sa kanyang vlog na inilabas nitong Agosto 8, ibinahagi ni Natividad ang engagement nila ni Eusebio.

"Walang halong prank. Totoo po 'yon'yung mga pagtawag namin na 'yun nga -- we will get married," ani Natividad.

Mas kita ang saya ni Natividad at kanyang magiging misis nang marining ang saloobin ng kanilang anak tungkol sa kanilang planong pagpapakasal.