MAYNILA -- Inamin ni Nikko Natividad, isa sa miyembro grupong Hashtags, na engaged na siya sa kanyang long-time partner.

Sa kanyang pinakahuling vlog na inilabas nitong Agosto 8, ibinahagi ni Natividad ang engagement nila ni Cielo Eusebio.

Pero bago ang pag-anunsiyo sa kanilang nalalapit na kasal, nagawa munang i-prank ni Natividad at kanyang partner ang ilan sa kanilang mga kapamilya at kaibigan kabilang na rin ang iba pang miyembro ng Hashtags tulad nina Zeus Collins, Wilbert Ross at Jimboy Martin.

Bago matapos ang vlog, ibinahagi ni Natividad na ikakasal na sila ng kanyang partner.

"Walang halong prank. Totoo po 'yon'yung mga pagtawag namin na 'yun nga -- we will get married," ani Natividad.

Mas kita ang saya ni Natividad at kanyang magiging misis nang marining ang saloobin ng kanilang anak tungkol sa kanilang planong pagpapakasal.

"Sa mga hindi po nakakaalam, hindi pa po kasi talaga kami kasal. Pero siyempre nagli-live in na kami, may anak na kami. Sabi nga ni Aiden that's the right thing to do. Oo, parang mag-asawa na rin talaga kami, may anak na kami. Pero iba pa rin 'yun nga, 'yung tama, may basbas, nasa batas. At siyempre 'yon 'yung sign na talagang kayo na talaga," ani Natividad.

"Pero walang magbabago kasi nga bago pa niya maisip na pakasalan ako, 'yung pagsasama namin ay parang mag-asawa na talaga. Siguro mas magiging strong 'yung bond namin. Kasi iba kapag alam niyong kasal na kayo," dagdag naman ni Eusebio.

Masaya rin ang dalawa na lahat ng kanilang mga kaibigan at kapamilya ay tanggap ang kanilang planong pagpapakasal.

