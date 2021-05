Nikko Natividad, may seryosong hirit pagdating sa pagloloko ng mga lalaki

MAYNILA -- Aminado si Nikko Natividad, na miyembro ng grupong Hashtags, na naranasan na niyang magloko sa relasyon.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes kung saan kasama niyang bisita si Jerald Napoles, inamin ni Natividad na nagawa niyang lokohin ang kanyang kasalukuyang partner.

"Nagloko ako sa kanya isang beses at sabi ko nga nagpapasalamat ako sa Diyos na 'yung unang pagloloko ko sa kanya ay nahuli niya agad ako. At buti nahuli niya agad ako, kasi kung hindi niya ako nahuli ay uulit-ulitin ko ito, dahil na try ko na," kuwento ni Natividad.

"Buti na lang maaga pa lang nagkamali ako, naitama ko agad. Pinatawad niya ako. Sabi niya huwag mo nang ulitin kasi lahat nang pag-aawayan natin ay mapag-uusapan pero kapag may pumasok ng ibang tao hindi na raw niya kakayanin," dagdag niya.

Dahil sa nangyari, palaging tinatandaan ngayon ni Natividad ang kasabihang "huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo."

"Sobrang basic niya pero malalim 'yon. Ako hindi nagbubuhat ng bangko, lalo sa celebrity, may mga babae diyan na pumapatol sa lalaki kahit alam nilang may karelasyon. Maraming nagme-message diyan na 'okay lang kahit may asawa ka, kahit may girlfriend ka, kahit tago.' Sabi ko labanan ng focus 'yan, huwag mgpapatukso at dapat may takot sa Diyos," ani Natividad.

Sumang-ayon naman si Napoles kay Natividad.

"Kasi, una sa lahat, common sense lang 'yan na kapag may pinasok kang sitwasyon, ikaw ang lulusot doon. Ikaw ang mapapahamak, ikaw ang maiipit. Dahil tingnan natin ang mga bagay sa lahat ng anggulo. Kasi ang mga ganyang desisyon ay hindi lang sarili natin ang apektado. Kapag hindi natin naisip 'yon ay napaka-selfish natin. Dahil may mga magulang tayo, of course, may girlfriend tayo o asawa tayo. Lahat 'yan apektado dahil may binuo tayong relasyon ng mahabang panahon," ani Napoles.

Dagdag na hirit pa ni Natividad, kailangang mabura ang paniniwala ng ilan tungkol sa mga lalaki kapag ito ay nagloloko sa isang relasyon.

"Sana alisin natin 'yung mindset na iba kasi ang lalaki, iba kami. Hindi po totoo 'yon. Gusto ko ipagtanggol ang karapatan ng mga babae. Hindi po totoo na iba ang lalaki, iba kami, na kaya dominant kami, hindi po totoo 'yon. Equal po tayong lahat. Nasasaktan sila at masasaktan din tayo kung gagawin din sa atin ng mga partner natin, lalo na kapag nagkaanak na kayo. Ako galing ko sa broken family at ayaw kong maging dahilan nang paghihiwalay ay dahil tumikim ka ng iba, natukso ka. 'Yung panandaliang sarap ay sisirain lahat habambuhay," ani Natividad na parte ngayon ng seryeng "Init sa Magdamag."

