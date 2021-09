Kung avid player ka ng Mobile Legends o ML, para sa’yo ang pinakabagong animated series ng laro, ang “Legends of Dawn: The Sacred Stone.”

Simula ngayong Linggo sa Kapamilya Channel at A2Z Channel, kagigiliwan mo ang adventure ng ML hero na si Claude at iba pang bayani para makuhang muli ang Sacred Stone.

Ipapalabas ang series simula Setyembre 19, 26, at Oktubre 3, na mapapanood din sa wikang Filipino.

Magiging kaabang-abang ang kanilang magiging pakikipagbaka, at tiyak na may mapupulot na aral ang mga manonood.

Matutunghayan ang “Legends of Dawn: The Sacred Stone,” tuwing alas-7 ng gabi sa tatlong susunod na Linggo, pagkatapos ng “TV Patrol” at bago ang "Everybody Sing".