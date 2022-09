MAYNILA -- Nagbigay reaksiyon ang aktres na si Barbie Imperial sa ilang mga isyu na ipinupukol sa kanya, mula sa pagkakaugnay niya kina Daniel Padilla, Xian Lim, JM de Guzman at Sandro Marcos, pati ang akusasyong kabit siya ng isang politiko.

Sa unang pagkakataon, nagbigay reaksyon si Imperial sa balitang nagtungo siya sa bahay ni Karla Estrada dahil sa umano'y may namamagitan sa kanila ni Padilla, nobyo ng aktres na si Kathryn Bernardo.

"Ngayon ko lang yata sasagutin ito as in nanahimik talaga ako. As in noong time na 'yon, nung nangyari ang tsismis na 'yon siyempre nahiya ako unang-una kay Kath, kasi ano ang iisipin niya ganito-ganyan," ani Imperial sa kanyang vlog.

"Pumunta ako ng bahay ni Tita Karla, kasi first, kaibigan ko si Tita Karla at si Magui ay kaibigan ko rin. At nung pumunta ako noon ay kaka-break lang namin ni Diego (Loyzaga) noon. At ang mga kaibigan ko talaga na pinupuntahan sina Ata Ara (Mina), isa rin si Tita Karla. So pumunta ako kay Tita Karla kasi wala si mama rito. Ayaw ko kasi na kapag kaka-break ko lang, emosyonal ako eh pupunta ako ng gimikan, iinom, hindi ganoon. Lalapit ako sa parang mom talaga mag-advice. Para fair 'yung advice. Si Tita Karla kasi kilala niya rin si Diego, anak-anakan niya rin si Diego," ani Imperial.

"So pumunta ako doon na wala nga si DJ doon. Wala si Daniel doon. Ang nandoon lang ay si Tita Karla, ibang family ni Tita Karla, si Magui. Nandoon din ang Beks Battalion. So for me, talaga ba kung may gagawin akong masama nandoon 'yung Beks Battalion, nasa vlog pa ako, ang bobo ko naman. So wala, walang truth 'yon," dagdag ni Imperial na igniit na mataas ang respeto niya sa relasyon nina Padilla at Bernardo.

Itinanggi rin ni Imperial ang isyung dinamayan at niyakap siya ni Padilla habang umiiyak siya dahil kay Loyzaga.

"Saan galing ito? No. Not true. Hindi. Actually wala akong ma-explain kasi ngayon ko lang nalaman tsismis, pero hindi, hindi totoo," ani Imperial.

Sinagot din ni Imperial ang tsismis na umano'y nag-check sila sa hotel ni Lim.

Ayon kay Imperial, nasa Davao sila noon ni Lim para sa isang raket.

"Siyempre isang hotel lang para madaling pumunta sa event mismo. So siguro kung sasabihin mo na nag-check in kami ng isang hotel, oo. Naka-check in kami ng isang hotel pero that doesn't mean na isang kuwarto kami," ani Imperial.

Nilinaw din ni Imperial na minahal niya si De Guzman. "Grabe hindi naman FUBU, may emotions naman 'yon... Siyempre ni-love ko talaga si M as in minahal. Di ba nga sabi ko sa recent vlog ko kahit hindi ex minahal pa rin talaga."

At patungkol naman sa isyung siya umano ang nobya ni Marcos, sagot ni Imperial: "That's not true. Kami ni Sandro naging friends kami way back as in matagal na."

"At saka wala ever nangyari na something romantic between us. Like super close kaming friends lang talaga," dagdag ng aktres.

Samantala, itinanggi rin ni Imperial ang kabit 'di umano siya ng isang politiko.

"Hindi ako kabit. Bakit ba lagi niyo akong ginagawang kabit ng mga tao?" ani Imperial.

Samantala, tila nahirapan naman si Imperial na sagutin ang pinakahuling balita na umano'y mayroon siyang nobyo na isang politiko at nakunan pa sila ng retrato sa airport.

"Well hindi siya boyfriend. Pero lumabas kami a couple of times. He's a very good man, he came from a very good family, like sobrang bait ng family, but hindi ko po siya boyfriend. Pero palagi kaming nagkakasama as a group. Sobrang 'di ko kayang mag-lie. Okay na 'yon bahala na kayo manghula kung ano ang mayroon sa amin," ani Imperial.

