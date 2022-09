Barbie Imperial: 'Fully healed na ako'

MAYNILA -- Naghilom na rin ang puso ng aktres na si Barbie Imperial mula sa naging hiwalayan nila ng kanyang dating nobyong si Diego Loyzaga.

Ito ang masayang ibinahagi ni Imperial sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Ayon kay Imperial, ilang buwan ang kinailangan bago tuluyang maghilom ang kanyang puso.

"Last month lang before my birthday. Kasi nalaman ko na hindi pa ako fully healed. Kasi nung nag-break kami ng ex ko parang I tried to go out with someone, date lang walang anything, walang label, walang ano. Tapos na-feel ko na 'ay hindi ko pa kaya.' So medyo nag-hold back ako. Tapos sinabi ko sa guy na 'sorry, I am not ready pa pala, parang I need to heal myself first, bago ako pumasok sa bagong relationship.' Kasi it's very important na buo ka, mag-heal ka muna alone, kasi masasaktan mo 'yung ibang tao if you don't heal. So ngayon fully healed na ako," kuwento ni Imperial.

"Minsan kasi gigising ka na lang akala mo okay ka na tapos paggising mo 'ano ba 'yan 'di pa pala.' Lately okay naman po ako na gumigising," ani Imperial.

Matatandaang nito lamang Pebrero nang aminin nina Imperial at Loyzaga ang kanilang paghihiwalay.

Sa kanyang vlog, ibinahagi ni Imperial kung bakit ang hiwalayan nila ni Loyzaga ang pinaka-masakit sa kanya.

“Minsan mo lang mapi-feel ‘yung, akala mo siya na talaga. May mga usap-usapan na kayo na, ‘Saan tayo titira?’ Ilang anak. May conversations na kayo about getting married, kung saan kayo titira, mga plans niyo sa buhay. Kay Diego ko lang na-experience ‘yun. Iyon siguro ‘yung reason kung bakit sobrang sakit niya sa ‘kin, kasi plinano ko ‘yung buhay ko with him, tapos biglang nawala. Ganoon naman talaga. Lessons learned” ani Imperial sa nasabing vlog.

