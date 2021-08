Kilalanin ang 'housemates' sa likod ng kamera ng ‘PBB’

Screenshot mula sa Pinoy Big Brother

Sa muling pagbubukas ng Bahay ni Kuya, binigyang-pugay ng "Pinoy Big Brother" ang mga tao sa likod ng kamera na nagsakripisyo upang maisagawa ang nakaraang edisyon ng reality show sa gitna ng pandemya.

Hindi naging madali na maisakatuparan ang ika-15 edisyon na “PBB: Connect” dahil sa dalawang malaking balakid: ang pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN na nagresulta ng pagkakaalis ng maraming empleyado, at ang lockdown na dala ng COVID-19 outbreak.

Ngunit natuloy ang produksyon dahil sa “House C” ng "PBB" -- binubuo ng mga staff, crew, at boss ng palabas na sumailalim din sa lock-in setup kagaya ng mga housemates ni Kuya na nasa loob ng Bahay.

“We have to create a team for 'PBB.' But 'yun nga because of what happened to ABS-CBN, there were a lot of people who were retrenched already. We didn't know who to tap sa paggawa. Thankfully, marami doon naging daan din so we can bring people back, 'yung mga nawalan ng trabaho,” pagkukuwento ni Marcus Vinuya na Business Unit Head ng "PBB."

Naging daan umano ang naging pagbabalik ng "PBB" sa tulong ng live streaming app na Kumu upang mabigyan muli ng trabaho ang maraming naalis noon na Kapamilya employees.

Pero dahil sa banta ng coronavirus, kinailangan manatili sa quarters ang mga staff ng "PBB" kada dalawang linggo.

“It is a commitment of 14 weeks inside the house. But siyempre mahirap 'yun for a lot of people. We have to devise a system na naka-shift siya,” ani Vinuya.

Ngunit hindi doon natapos ang mga pagsubok sa pagbuo ng “PBB” dahil marami rin umanong mga dating staff ng show ang hindi na nakabalik pa.

Dagdag pa rito, habang tumatagal ang pag-ere ng “PBB: Connect,” unti-unting nakaramdam ng pagod sa pisikal at mental na kakayahan ang mga crew.

“Iba pa rin 'yung nakakauwi ka sa sarili mong bahay,” pag-amin ni Vinuya.

Kabilang sa mga hindi nakauwi sa kanilang mga pamilya ay ang mga security guard na nakabantay sa Bahay ni Kuya.

Kuwento ni Raymund Dizon, Business Unit Head din ng palabas, ilang buwan umanong hindi nakita ng mga guard ang mga mahal sa buhay. Ngunit ayaw din nilang umalis dahil natatakot na baka mawalan ng trabaho.

“‘Natatakot kami na kapag natapos ang 'PBB' wala na kaming trabaho,’” sagot umano kay Dizon ng mga ito.

Ngunit sa huli, nanaig ang pagtutulungan ng limitadong crew ng show na mas lumalim pa ang samahan dahil sa kanilang pagsasama sa iisang bahay.

“Kapamilya spirit pa rin na tulungan. Dapat handang magbigay ng solusyon. Handa ring sumalo. Everyone was willing to help,” paliwanag ni Vinuya.

Kaya naman sa ika-10 season ng PBB, isa lang ang nais sabihin ng mga ito sa manonood: “Handa na kami ulit.”