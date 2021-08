Screenshot mula sa Pinoy Big Brother.

Sa muling pagbubukas ng pamosong Bahay ni Kuya para sa ika-10 season ng "Pinoy Big Brother," ano nga ba ang mga dapat tandaan sa pag-audition para sa reality show?

Sa loob ng 16 taon, daan-daang housemate na ang nakapasok at naging parte ng “PBB.” Kaya naman sa season 10 ng palabas, nagbigay ng ilang paalala ang mga dating big winners at mga naging housemate nito.

Ayon kay Season 1 winner Nene Tamayo, nangunguna pa rin ang pagiging totoo.

“Be authentic. Be true to yourself and always give your best. Pwede mong gawin ang best mo habang nagpapakatotoo ka sa sarili mo,” ani Tamayo sa Kumu livestream nitong Biyernes.

Dagdag naman ng ka-batch ni Tamayo na si Say Alonzo, alisin ang pagiging “ma-showbiz” sa audition video. Aniya, madaling malaman kung nagkukunwari lamang ang isang tao.

Hindi kagaya sa mga nakalipas na taon, isang 1-minute video clip sa streaming app na Kumu ang gagawin ng mga nangangarap na makapasok sa Bahay ni Kuya.

Para naman sa kambal na sina Joj at Jai Agpangan, kailangan maipakita ng mga auditionee kung ano ang kakaiba sa kanila upang umangat.

“Sa 1 minute na iyon, ipakita mo kung anong kaya mo. Give it a twist. Ano kakaiba sa 'yo? Huwag 'yung safe. 'Pag masyadong safe, 'di papansinin. Uniqueness,” payo nila.

Nakakatawa man pero may punto rin ang bilin ni Baron Geisler: ipakita ang saltik dahil mas gusto umano ni Big Brother ang makukulay na karakter.

“Ilabas n'yo ang saltik nyo. Hindi naman judgmental si Kuya. Actually feeling ko, mas gusto niya 'yung mga taong makulay at may karakter,” saad ni Geisler.

Para naman sa host at dati ring housemate ni Kuya na si Bianca Gonzales, kailangan maging natural sa nasabing audition clip. Sinundan ito ni Fumiya Sankai na sinabing huwag masyadong mag-overthink sa video.

Maganda rin ang naging payo ng aktor na si Nikko Natividad kung saan pinaalalahanan nito ang mga "PBB" hopeful na huwag gumamit ng filer at mag-focus sa pagkukuwento sa ugali.

“Huwag kayo mag-focus sa kanta, sayaw kasi 'di naman singing contest ang 'PBB.' Mas mag-focus kayo, ikwento n'yo 'yung ugali n'yo, ano ayaw n'yo, saan kayo interesado. 'Yun ang gusto ni Kuya. Ang kinukuha nila magkakaibang karakter,” paliwanag ni Natividad.

Hindi rin kailangan mag-drama sa video, ayon kay Fifth Solomon, dahil mas maganda kung ipapakita ng tao kung sino siya kapag mag-isa.

Para naman sa pinakabagong big winner na si Liofer Pinatacan, kailangan din magdasal na itadhana ang mga ito na mapili bilang housemates.

“Pray lang din talaga, kung para sa 'yo, para sa 'yo. Ipakita mo kung saan sila interesado, ang napakagandang kwento ng buhay mo,” pahayag ni Pinatacan, na sa Kumu rin noon napili para sa "PBB."

Watch more on iWantTFC

Inanunsyo na nitong Biyernes ang “bigat10 balita” na muling paghahanap ng bagong housemates ang reality show na papangalanang “PBB Kumunity Season 10.”

Magbubukas ang audition para sa adult edition sa Setyembre 1 hanggang 30 kung saan maaaring sumali ang may edad 20-40.

Sa Disyembre naman magsisimula ang audition para sa teen edition na may edad 15-19.