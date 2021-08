MAYNILA -- Hiwalay na ang aktres na si AJ Raval at dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Axel Torres.

Ito ang inamin ng aktres sa digital conference para sa bago niyang pelikula na "Taya."

"To be honest po, marami po kaming problema sa career namin kaya nag-end po ng maaga 'yung relationship namin," ani Raval na inaming may dalawang buwan na nang maghiwalay sila nila Torres.

Ayon kay Raval, tumagal nang higit isang taon ang relasyon nila ni Torres.

Pag-amin ng aktres, ang pagpapa-sexy niya sa mga proyekto ang pinakamatinding dahilan nang hiwalayan nila.

"Hindi po ako magsisinungaling. 'Yun po ang pinaka-reason. Gusto ko pong ipagpatuloy ang karera ko. Gusto ko pong sumugal sa karera ko kaysa sa love life," ani Raval.

Aminado rin ang aktres na pinagselosan din ni Torres ang nakasama niya sa pelikula na si Sean de Guzman.

"Hindi na po ako magsisinungaling, pero kasama po si Sean. Pinagselosan din po si Sean. Ayaw niya po ang karera ko ngayon, ayaw niya po akong magpa-sexy which is naiintindihan ko naman po sa part niya. Pero kung susugal ako sa pag-ibig, talo ako sa karera, pero kung susugal ako sa karera, panalo pa rin po ako," aniya.

Ani Raval, naunawaan niya ang damdamin ni Torres tungkol sa kanyang karera lalo't hindi pa siya sumasabak sa pagpapa-sexy nang magsimula ang kanilang relasyon.

"Naiintindihan ko siya sa part niya. Kasi pumasok po kami sa relasyon na hindi pa ako nag-aartista. Napaka-conservative ko po na babae na tao, hanggang sa nag-artista ako at parang doon ako nag-start magpa-sexy. So naiintindihan ko po siya sa part niya na hindi po niya ako ganoon na kilala kaya di po niya matanggap na ganito po ang career ko," ani Raval.

Nito lamang simula ng taon ay gumawa ng pangalan si Raval nang maging parte siya ng sikat na serye na "FPJ's Ang Probinsyano."

Si AJ ay anak ng aktor na si Jeric Raval at dating sexy actress na si Alyssa Alvarez.

Sa panayam noon, inamin ni ng AJ na hindi suportado ng ama ang kanyang pagpapa-sexy.

