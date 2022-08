Angela Ken thrilled to perform in US for first time

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Young singer-songwriter Angela Ken is happy to be part of "Beyond The Stars," the Star Magic's US concert tour.

In an interview on Star Magic 's Inside News, Ken said she hopes to give hope to Pinoys abroad with her performances.

"Yung literal na unang reaction ko 'paano ang passport ko?' 'Yun po talaga walang halong kiyeme. Siyempre sunod nun 'hala, isasama nila ako. Ano ang nakita nila sa akin na dapat kong mas ipakita rin sa mga Pilipino natin sa US," Ken said.

"Sobrang saya talaga ng puso ko na ang pinaka-main purpose ng una kong paglabas ng bansa is to give hope, to give happiness to our fellow Filipinos. 'Yun ang masarap sa feeling na may talagang goal kang dapat ma-achieve. So sobrang saya ko po nang sinabi sa akin na part ako nun," Ken said.

Aside from performing for Filipinos in the US, Ken is also excited to bond with her fellow artists.

Asked if she has plans to go sight-seeing in the US, Ken said: "Nakita ko na po ang mukha ko sa Times Square. Gusto ko naman na sariling ako ang makita ko roon. 'Yung maramdaman na nakita ang mukha ko rito, nandito ako ngayon. Maraming-maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at mas pag-iigihan ko pa. 'Yun 'yung siguro highlight na gusto kong puntahan."

Ken is one of the first batch of "Beyond The Stars" artists who have arrived in New York.

The "Beyond The Stars" US concert tour will have three legs: in New York on August 6, in San Francisco on August 12, and in Los Angeles on August 14.

