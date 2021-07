P-pop group BINI malaking taga-hanga ng ITZY — ‘They’ve achieved so much’

Mula sa Metro.Style

Sa kabila ng unti-unting pagkakaroon ng pangalan sa industriya bilang grupo, may ilang sikat na personalidad at grupo pa ring hinahangaan at nais makatrabaho ng P-pop group na BINI katulad na lamang ng Popstar Royalty na si Sarah Geronimo at K-pop group na ITZY.

Sa episode ng "PUSH Bets Live", inamin ng grupo na pangarap nilang makasama sa pagtatanghal si Geronimo at KZ Tandingan lalo pa’t nais din nilang sundan ang yapak ng mga ito sa layo ng narating nila sa kani-kaniyang showbiz career.

“We really want to collab with Ms. Sarah Geronimo and Ms. KZ Tandingan because sobra po kaming inspired sa stories nila and how they reached where they are right now. We really want to accomplish that,” saad ng BINI.

Kung sa labas naman ng bansa, hinahangaan umano nila ang girl group na ITZY na nasa likod ng mga awiting “In the Morning”, “Wannabe”, at “Dalla Dalla”.

Anila, malapit sa kanilang edad ang ITZY kaya mas nakikita nila ang kanilang mga sarili sa K-pop group.

“For international naman po, we really love this K-pop group ITZY because our age gap is very close but they have already achieved so much and we want to, of course, be like them but also make an image of our own,” paliwanag ng 8-member group.

Sa nasabing panayam, sinabi rin ng BINI na naiisip na rin nilang pasukin ang pag-arte kung saan puwede umano nilang ipakita ang kuwento ng kanilang grupo at bawat pinanggalingan nila.

“Sa totoo lang po, gusto po naming umarte po lahat. Gusto po naming maka-try pong umacting. Tapos napapag-usapan nga po namin, pa’no kaya, sana soon na parang mapakita namin ‘yung naging buhay po namin, buhay sa training, ‘yung journey po ba namin tapos kami po mismo ‘yung aarte po ng mga roles namin,” dagdag nila.

Nakatakdang magkaroon ng concert ang BINI ngayong taon kasama ang isa pang P-pop group na BGYO.

