Nadia Montenegro binalikan ang madilim na yugto sa buhay

“Di pala ako malakas. Di pala ako magaling.”

Ito ang isa sa mga napagtanto ng aktres na si Nadia Montenegro nang balikan ang ilan sa madidilim na parte ng kaniyang buhay kabilang na ang punto kung saan muntikan na nitong ipahamak ang kaniyang mga anak.

Sa panayam sa vlog ni Ogie Diaz, ibinahagi ni Montenegro ang hirap ng pagiging isang single mother sa walo nitong anak.

Noong una, akala umano niya malakas na siya para kayanin ang mga pagsubok sa buhay mag-isa. Ngunit nang bawian ng buhay ng ka-partner na si Boy Asistio, doon naunawaan ng aktres na sa iba nanggagaling ang kaniyang lakas.

“Ang malakas at magaling ay yung nasa taas na nagbigay sa akin lahat ng strength. Kasi kapag tinanong ako kung paano ko nagawa, hindi ko alam. Ang alam ko lang, kumapit ako sa kaniya,” saad nito.

Ngunit bago pa man mawala si Asistio sa kanilang pamilya, sinubok na ang katatagan ni Montenegro nang magkabanggaan sila ng dating aktres at talent manager na si Annabelle Rama na umabot pa sa demandahan.

Aniya, ito ang mga panahon na nais na niyang sumuko sa buhay dahil sa patong-patong na kahihiyan at pangmamaliit na naranasan sa kasagsagan ng isyu.

“Gusto ko nang bumigay. Siguro yung pinakamalaking battle ko sa court, 8 years ago. Kasi isang araw gumising ako, paano ba ito? Sobrang sakit na kasi, sobrang kahihiyan na. Sobrang pangliliit sa social media, sa TV, sa news, kahit san ka magpunta. Lahat na ng pwedeng itawag sa isang babae natawag na sa akin,” pag-alala niya.

Inamin ni Montenegro na umabot siya sa punto na nais na nitong tapusin ang buhay nilang mag-iina.

Buti na lamang at nakapag-isip ito na pumunta na lamang muna sa Amerika upang mapigilan ang sarili sa paggawa ng masasama.

“Nung umabot na ko sa ganun, kinausap ko na yung pastor ko. Kailangan ko na umalis ng bansa. Ayoko na. Kasi kapag hindi, hindi na ako magiging nanay,” sambit nito.

Nagbunga naman ng maganda ang pagpunta niya sa ibang bansa dahil doon umano siya lubusang napalapit sa Diyos.

Matapos ang ilang linggo sa Amerika, napagtanto niya na handa na siyang magpatawad kaya nang bumalik na sa Pilipinas ay ipinatigil na nito ang laban sa korte sa kaniyang mga abogado.

“Natutunan kong magpatawad at yun yung pinaka-best gift na nabigay ko sa sarili ko -- yung i-surrender ko yung life ko kay Lord at matuto magpatawad at patawarin ang sarili ko,” pahayag ni Montenegro.

“After mangyari yun, tandang-tanda ko, walong anak ko sinalo ng Panginoon. Dun palang ako natuto sa buhay.”

Matatandaan nagsimula ang pag-aaway nila ni Rama noong 2011 nang akusahan niya ito ng pamumwersa sa kaniyang mga anak na sina Ynna at Alyanna Asistio na magtrabaho ng higit sa 40 oras. Si Rama noon ang talent manager ng dalawa niyang anak.

Editor's note:

May mga grupo sa Pilipinas na handang makinig at tumulong sa mga taong may suicidal tendencies.

Narito ang hotlines ng Natasha Goulbourn Foundation na nais iparamdam sa mga taong ito na may handang makinig sa kanila.

Information and Crisis Intervention Center

(02) 804-HOPE (4673)

0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550

0917-852-HOPE (4673) or (632) 964-6876

0917-842-HOPE (4673) or (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines:

0917-572-HOPE or (632) 211-1305

(02) 893-7606 (24/7)

(02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm)

Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314

Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776

