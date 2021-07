Luis Manzano patitigilin ba si Jessy Mendiola sa pag-aartista kapag nagkaanak na sila?

Screenshot mula sa YouTube channel ni Jessy Mendiola

Hindi nakalusot ang batikang host na si Luis Manzano sa mga tanong ng kaniyang asawa na si Jessy Mendiola kabilang dito ang posibilidad na pagpigil nito sa pag-aartista ng aktres kapag nabiyayaan na sila ng anak.

Sa vlog ni Mendiola na “Questions I’ve Never Asked My Husband”, buo ang suporta ni Manzano kay Mendiola kung ano ang gusto niyang gawin kahit na magkaroon pa sila ng mga anak.

“Technically naman, you're already on a long hiatus from showbiz,” panimula ni Manzano.

“Do what you want. May gusto kang gawin as you, as a vlogger, as an artist... Pero naiintindihan ko na may mga dapat ka ring gawin as a mother,” sagot nito.

Sabi pa ng host, handa rin naman siyang balansehin ang oras ng pagiging ama, artista at businessman kapag may sarili na silang pamilya.

“So kaya natin naman gawin lahat 'yun without compromising the attention at love na pwede nating ibigay sa mga bata,” pahabol nito.

Pansamantala namang nagpapahinga sa showbiz si Mendiola at tanging vlog na lamang muna ang pinagkakaabalahan.

Aniya, desisyon niya na hindi muna maging aktibo sa showbiz at ganoon din ang nais niyang gawin sakaling magkaroon na siya ng anak.

Paliwanag ni Jessy, gusto niyang pagtuunang-pansin ang mga magiging anak nila katulad ng paghahanda ng pagkain at paghatid sa kanila sa paaralan.

“Choice ko rin talaga 'yun, hindi si Howhow ang may call no'n or anything. Pero nag-usap kami na if ever man we have kids na, gusto ko talaga na medyo tutok ako. Like ako 'yung magluluto ng food nila, ako 'yung magdadala sa kanila sa school, ako 'yung magsusundo,” saad ng aktres.

Gayundin naman, nais din niya maging mabuti pa ring maybahay kay Manzano at pagsilbihan ito kapag tapos na ang trabaho ng aktor.

“Tapos siyempre, when Howhow [Luis] gets home from work, ako 'yung naghahanda na ng pantulog niya.”

Noong nakaraang buwan, matapos ibahagi sa publiko ang kaniyang pakikipag-isang dibdib kay Manzano, inamin ni Mendiola na handa na itong magkaanak dahil nasa magandang edad na umano siya para magbuntis.

“I am ready to get pregnant. Better din na nasa late 20s na rin ako, kesa na nasa 30s na 'ko. Parang feeling ko mas mabilis akong magba-bounce back,” saad ni Mendiola.

Dagdag pa ng aktres, nais nilang mag-asawa na magkaroon ng hanggang tatlong anak bago ito maging 33 anyos.

“Kaya sana 2 to 3 kids before I turn 33, ganun. 28 na 'ko ngayon eh, so meron akong five years pa,” pahayag nito.

Ikinasal sina Mendiola at Manzano sa The Farm in San Benito sa Batangas noong Pebrero.

