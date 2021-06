Jessy Mendiola inaming handa nang magkaanak kay Luis Manzano

Mula sa Instagram ni Jessy Mendiola

Matapos ibahagi sa publiko ang kaniyang pakikipag-isang dibdib kay Luis Manzano, inamin ng aktres na si Jessy Mendiola na handa na itong magkaanak dahil nasa magandang edad na umano siya para magbuntis.

Sa kaniyang vlog, sinagot ni Mendiola ang ilang mga katanungan na madalas ay hinahanap ng mga tao sa internet tungkol sa kaniya, kabilang na rito kung buntis na ito sa asawang si Manzano.

Itinanggi ito ni Mendiola ngunit sinigurado niya sa mga manonood na hindi niya ililihim kung sakali mang mabiyayaan na ng anak.

“No guys, hindi pa ko buntis. Don't worry, if buntis ako, sasabihin ko sa inyong lahat at hindi ko itatago 'yun. But right now, not yet,” ani Jessy.

Sunod na sinagot ni Mendiola ay kung may plano na ba itong magbuntis ngayong taon, na ayon sa aktres ay nakadepende kung magiging maayos ang sitwasyon ngayong may pandemya.

“Siguro when things are better. Sana talaga things get better. Para rin you know, all of us could really move on with our lives na walang worries, or walang anxiety na nakakabit,” paliwanag nito.

Dito rin niya ikinuwento na nais na niyang magkaroon ng anak lalo pa’t 28 anyos na siya at ayaw na niyang umabot sa edad na 30 bago magsilang ng unang baby.

“I am ready to get pregnant. Better din na nasa late 20s na rin ako, kesa na nasa 30s na 'ko. Parang feeling ko mas mabilis akong magba-bounce back,” saad ni Mendiola.

Dagdag pa ng aktres, nais nilang mag-asawa na magkaroon ng hanggang tatlong anak bago ito maging 33 anyos.

“Kaya sana 2 to 3 kids before I turn 33, ganun. 28 na 'ko ngayon eh, so meron akong five years pa,” pahayag nito.

Ayon sa ulat ng PUSH, minsan na ring sinabi ni Manzano na gusto na niyang magkaanak dahil hindi na rin aniya siya bumabata.

Kuwento pa ng batikang host, karamihan din sa kaniyang mga kabarkada ay mayroon ng sari-sariling pamilya.

Ikinasal sina Mendiola at Manzano sa The Farm in San Benito sa Batangas noong Pebrero.

