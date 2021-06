Angel Locsin, nagsimula nang sumabak sa pagdidiyeta

MAYNILA -- Nagsimula nang sumabak sa pagdidiyeta ang aktres na si Angel Locsin.

Ito ang ibinahagi ng aktres sa kanyang posts sa Instagram Stories nitong Martes.

Ayon kay Locsin, matapos ang ilang taon ay susubukan niya ang isang diet food detox program mula sa isang klinika.

Sa kanyang post, ibinahagi rin ni Locsin ang pagkain niya sa unang araw ng kanyang pagdidiyeta.

"Mukha siyang konti because I'm on a 800-calorie diet and according to my nutritionist ... 'yun ang kailngan to achieve my goal," ani Locsin.

"So please bear with me and wish me good luck," dagdag ni Locsin.

Noong 2019, nagbigay ng komento si Locsin sa mga taong tumutuligsa sa kanyang pangangatawan.



“May mga bagay kasi na hindi mo dapat gawin sa kapwa mo. Kung ang taong ito comfortable siya sa ginagawa niyang ‘yan, ayaw ko mag-deal sa mga ganu’ng klaseng tao. Kasi sad ang life niya. Kasi ako, wala akong problema. Bakit ikaw ang dami mong isyu? Ako nga, walang isyu, e. Katawan ko ‘to, ako ‘to, sarili ko ‘to. “E, ikaw, okay ka ba?” ani Locsin noon sa isang panayam ng host na si Boy Abunda.

Sa nasabi ring panayam, ipinaliwanag ni Locsin na dahil sa kanyang spine injury noong 2015 ay nalimitahan ang mga bagay na pwede niyang gawin.

"Noong bumalik ako ng workout, umiyak ako, e. Naramdaman ko ‘yung mga hindi ko na puwedeng gawin. Dati kasi feeling mo superhero ka talaga, kaya mong gawin lahat,” ani Locsin na kilala sa pagganap niya bilang Darna.

“Kailangan mong harapin na iba na. Hangga’t hindi mo natatanggap ‘yon, hindi ka mag-mo-move forward kasi, eh,” dagdag ni Locsin.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC