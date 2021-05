Bagong segment ng ‘It’s Showtime’ na ‘Reina ng Tahanan’ napuno ng tawanan, iyakan

Screenshots mula sa livestream ng It's Showtime

Bumuhos ang sari-saring emosyon sa pilot episode ng bagong kompetisyon sa noontime show na “It’s Showtime” matapos ang nakakaantig na kuwento ng tatlong nanay na kalahok nitong Sabado.

Pinangalanang “Reina ng Tahanan” ang bagong segment ng palabas na isang pageant contest para sa mga nanay na edad 18 hanggang 59 years old.

Hindi napigilang maluha ng mga hurado na sina Amy Perez, Ruffa Gutierrez, at Janice de Belen nang magsimula nang magkuwento at sumagot sa mga katanungang may kinalaman sa pagiging nanay ang tatlong kalahok.

Nahahati sa tatlong parte ang kompetisyon kung saan sa simula ay magpapakilala ang mga kasali at sasagot sa mga nakakatuwang panimulang tanong.

Susundan ito ng talent portion bago muling sumabak sa “mapusong usapan” kung saan may sorpresang magtatanong sa mga ito na espesyal sa kanilang buhay.

Sa simula ay naaaliw pa ang mga hurado at hosts na sina Vice Ganda at Vhong Navarro lalo na nang magpakitang gilas sa pagsayaw at pagkanta ang mga ito.

Zumba dancing ang ipinamalas ng unang kalahok na si Helen Uvas, 53, na nagpaalala umano kay Perez ng kapanahunan nina Vilma Santos at Alma Moreno.

Inawit naman ni Myra Antonio, 57, mula Caloocan “Ang Pipit” na ayon kay Vice ay madalas talagang kantahin ng mga nanay.

Naging emosyonal naman ang panimula ng ikalawang kalahok na si Kyle Elpedes mula Tondo na ibinahaging nagkaroon ng anak sa edad na 16.

“Mahirap po. Wala po akong idea kung paano papalakihin yung anak ko pero tinulungan po ako ng family ko kahit maaga akong nagkaanak,” ani Elpedes, 23, at apat na ang anak.

“Hindi po ako ni-regret na nagkaroon ako ng anak na maaga. Pero hindi ko rin po sinasabi na tama na magkaroon kayo ng anak at the earliest stage ng buhay nyo,” dagdag pa nito bago nag-rap sa talent portion.

Sa huling bahagi ng programa, naging seryoso na at mabigat ang mga pangyayari kung saan nabigla si Uvas nang dumating ang asawa nito at magbigay ng kaniyang katanungan.

Dito sinabi ng 53 anyos na nanay ang kahalagahan ng pananalig sa Diyos upang maging matatag ang samahan ng mag-asawa lalo na sa kaniya na apat na beses na nakunan.

Mismong nanay naman ni Elpedes ang nagtanong dito tungkol sa pagkakaroon nito ng anak sa murang edad.

Halos humagulgol na ang kalahok habang humihingi ng tawad sa kaniyang nanay sa mga nangyari noon.

Tuluyan nang naiyak si Navarro at Gutierrez sa huling kalahok na si Antonio nang sabihin nitong ang nanay ay hindi kailanman napapagod.

“Nanay ako e. Ang nanay talagang hindi magsasawa. Hanggang may buhay at lakas gagawin ko ang lahat para sa inyo,” saad ni Antonio.

Sa huli, itinanghal na “Reina-nay of the Day” ang unang kalahok na si Uvas na nakakuha ng perfect score na 10.

