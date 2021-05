‘Buwis buhay’: Christian Bables nag-transform bilang Lady Gaga sa ‘Your Face’ Grand Finals

Watch more in iWantTFC

“Ngayon alam ko na ang ibig sabihin ng buwis buhay.”

Ito ang nasabi ni Ogie Alcasid sa naging pagtatanghal ng aktor na si Christian Bables sa “Your Face Sounds Familiar” Grand Showdown matapos mag-ala Lady Gaga ito nitong Sabado.

Bagamat maaaring pumili ng lalaking personalidad o mas madaling gayahin, tila sumugal si Bables para sa finals ng kompetisyon nang awitin ang “Applause” ni Lady Gaga na kinatampukan ng makailang ulit na pagpapalit ng damit at wig.

Naging emosyonal ang aktor sa pagtatapos ng kaniyang performance na inaming mababa ang kumpiyansang magtanghal noong unang pumasok sa show.

“Sabi ko nga po saking manager, sa lahat ng staff, pumasok po ko dito na wala akong katiwa-tiwala sa sarili ko sa pagtungtong ng stage, Sobra pong nangangatog mga paa ko kapag binigyan na ko ng mic para kumanta,” saad ni Bables.

“Lalabas po ako dito na confident.”

Halos itinuring namang anak ni Sharon Cuneta ang aktor na sinabing blessing si Bables sa industriya dahil sa pagiging mapagkumbaba at mahusay nito.

“I'm proud to say na ang pinaka naging close sa akin ay si Christian. Your training as an actor helped you with every performance but especially this last one. You are a blessing to this industry because of your humility, sincerity, and talent,” pahayag ni Mega Star.

Alam naman ni Alcasid na mahirap ang ginawa ni Bables para sa finals kaya naman saludo ito sa aktor dahil ibinigay nito ang lahat ng makakaya.

“Napakahirap ng gumawa mo no. Napakadaming elemento. Something can go wrong. It was still so fantastic. Wala kang iniiwan. Talagang binibigay mong lahat,” dagdag ni Alcasid.

Sinang-ayunan din ito ni Gary Valenciano na sinabing maaaring si Lady Gaga ang pinakamahirap gayahin na personality sa grand finals ng show.

“Para sa akin, ikaw ay yung isang artist na every time you step on stage, you are trying to prove something to people and to yourself. Instead of picking somebody, safe, sure and comfortable, but you chose Lady Gaga which could possibly be the hardest act to do for this entire Grand Showdown,” ani Valenciano.

Nahahati sa dalawa ang magiging iskor ng bawat kalahok -- kalahati ay manggagaling sa nalikom nilang puntos sa 12 linggo ng “Your Face Sounds Familiar” habang ang isa pang 50% ay magmumula sa text votes.

Related video: