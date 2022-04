Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Emosyonal ang dating member ng MNL48 na si Gabb Skribikin matapos ang kanyang reunion kasama ang mga dating kagrupo para sa kanilang weekly task.

Kinakailangan mag-perform ang teen housemates ng limang kanta para sa kanilang concert kabilang na ang hit song ng SB19 na "Mapa."

Sa Thursday episode, nag-eensayo ang teen housemates nang lumabas ang music video ng bagong kanta ng MNL48 na "No Way Man" at pansin na kabisado ni Skribikin ang steps.

Inamin ni Skribikin na kasama sana siya sa naturang music video ngunit siya ay graduate na sa MNL48 sa panahon ng pag-eensayo.

"Dapat kasama po ako roon sa ‘No Way Man’ pero dahil grumaduate na po ako, hindi na po ako napasama po roon. So, talagang sinayaw ko na lang po," ani Skribikin.

"Sobrang nakaka-miss nga pong mag-perform. Dito na ako nag-grow po talaga kasi performer po (ako), Kuya. Napanood ko pa po ‘yung music video po nila. Sobrang nakaka-miss lang, sobra," dagdag pa niya.

Nang lumabas naman si MNL48 Jem, Coleen, at Ella, hindi napigilan ni Skribikin na lumuha at yakapin ang kanyang kagrupo.

"Lumabas po talaga luha ko nung nakita ko sila in person. Tagal ko na rin po silang hindi po nakikita. ‘Yun po, nagkita po kami dito po sa bahay po ninyo, Kuya, kaya talagang sobrang happy po," aniya.

Hindi din napigilan ni MNL48 Jem ang kanyang emosyon at sinabing: "Naiiyak na ako, nakakaasar."

Sa kanilang pagsasama sa Bahay ni Kuya, nagpalitan ng words of encouragement ang mga magkakagrupo.

"Tuloy niyo lang ‘yan kasi alam ko naman na marami kayong opportunities na nakukuha," ani Skribikin.

"Ikaw din, deserve mo lahat ng nakuha mo, totoo, you’re doing great," dagdag pa ni MNL48 Jem.

Masaya si MNL48 Coleen sa mga bagong oportunidad at pag-unlad ni Skribikin matapos ang kanyang karera sa kanilang idol group.

"Feel po namin, grabe rin po ‘yung saya ni Ate Gabb na kailangan niya kami during this time. Saglit lang po ‘yung pero grabe po ‘yung pakiramdam," ani MNL48 Coleen.

"Sobrang ganoon pa rin si Ate Gabb and I’m pretty sure na she’s much stronger po ngayon and gusto lang po naming palakasin din ‘yung loob niya," dagdag pa niya.

Nagpasalamat naman si MNL48 Jem na nabigyan sila ng pagkakataon na makausap uli ang dating kagrupo.

"Salamat po talaga kasi sobrang miss po namin si Gabb and sobrang happy po talaga kami na makita namin siya."

Mapapanood ang“PBB” araw-araw via Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, and TFC, at 24/7 livestreaming via Kumu.

