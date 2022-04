Kylie Verzosa, buo ang suporta sa 2022 Binibining Pilipinas candidates

Imbes na magmukmok, naglakas loob si Kylie Verzosa na makisaya sa star-studded summer launch ng kanyang studio. Kumpara sa tensyon noong isang linggo, nakakatawa na si Kylie.

“Happy occasion talaga, sobra. Nahihirapan talaga ako, actually. I was really thinking kung pupunta ba talaga ako today,” ani Kylie.

“My heart is getting better every day. Ang dami kong natututunan sa sarili ko. I’m still trying to find ways to cope. Pero siyempre, masakit pa rin,” dagdag niya.

Nitong huling weekend umiiyak na kinumpirma ni Jake Cuenca ang break-up nila ni Kylie pagkatapos ng tatlong taong pagsasama.

Nagpasalamat si Kylie sa simpatiya ng publiko sa kanila ni Jake.

“The support, the concern have been so overwhelming, at sobra ‘yung pagpapsalamat ko sa lahat. Masakit talaga ‘yung pinagdadaanan namin,” aniya.

Dagdag ni Kylie, solusyon para maibsan ang kaniyang kalungkutan ngayon ang makabalik sa trabaho sa tatlo pang film at online projects.

May special role din siya sa Binibining Pilipinas 2022 kung saan sinusuportahan ng maraming candidates ang mental health advocacy, na unang sinulong ni Kylie sa pageant noon pang 2015.

Samantala, sa isang sorpresang twist, nagbago na ang official lineup ng Binibini candidates sa pag-back out ng tatlong beauties.

Sa gitna ng mga espekulasyon, opisyal na pahayag ng pageant, sila ang nag-withdraw sa kumpetisyon.

Pinalitan sila ng pageant veterans na sina Patricia Ann Tan , Joanna Marie Rabe at ang ‘The Voice Teen’s 2017 grand finalist na si Lala Vinzon, na nauna nang iniyakan ang pagkaligwak sa kanila sa original top 40.

Pribilehiyo din anila na maging bahagi ng kasaysayan ng Binibining Pilipinas.