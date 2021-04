Jhong Hilario nagpaalam na sa ‘YFSF’ para mag-focus sa pagiging bagong ama

Screenshot mula sa Your Face Sounds Familiar

Hindi na tatapusin ni Jhong Hilario ang kompetisyon sa “Your Face Sounds Familiar” upang pagtuunang pansin ang bagong gampanin bilang ama sa kaniyang bagong silang na anak.

Dala ng panganib sa kalusugan ngayong may pandemya, minabuti ng “It’s Showtime” host na si Hilario na magpaalam na sa palabas upang masiguro ang kaligtasan ng unang anak na si Sarina.

“Nakakalungkot na sabihin ito sa inyong lahat, kailangan ko po munang magpaalam sa 'Your Face Sounds Familiar'. Meron kasing bata. Eh ang bata kapag may nararamdaman, hindi nakakapagsalita,” ani Hilario sa pamamagitan ng video call.

Hindi naman umano naging madali para sa tinaguriang “Sample King” ang desisyon ngunit naging matimbang sa puso niya ang anak.

“Pinag-isipan ko ito, hindi ako nakatulog. Pero itong desisyon po na ito talagang inisip ko talaga yung anak ko e. Gusto ko malaman niya paglaki niya, kaya ko ginawa iyon kasi mahal na mahal ko siya,” paliwanag ni Hilario na dalawang beses nang nanalo sa weekly show.

Nauunawaan naman umano ito ng mga kasamahan sa “Your Face Sounds Familiar” lalo pa’t bagong responsibilidad ito sa aktor.

“May bagong chapter na dumating sa buhay mo at naiintindihan namin na mayroong bagong responsibilidad na kaakibat yan,” saad ng host na si Luis Manzano. “Always family first.”

Pinasalamatan naman ni Hilario ang pamunuan ng ABS-CBN at bumubuo sa nasabing palabas dahil sa pang-unawa ng mga ito nang magpaalam.

“Gusto kong pasalamatan ang ABS-CBN management, ang 'Your Face Sounds Familiar' family dahil sa pag-intindi nila nung nagpaalam ako sa kanila,” tugon nito.

Samantala, wala rin si Mega Star Sharon Cuneta sa taped show ng programa kaya pinalitan muna ito pansamantala ng mang-aawit na si Jed Madela.

Mapapanood ang “Your Face Sounds Familiar” tuwing Sabado at Linggo sa free at digital TV (A2Z Channel 11), cable (Kapamilya Channel), free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWantTFC).

