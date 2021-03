YFSF: Jhong Hilario tumanggap ng standing ovation matapos gayahin si Tina Turner

Watch more in iWantTFC

Muling pinatunayan ni Jhong Hilario ang kaniyang talento matapos mahusay na magaya ang Queen of Rock ‘n’ Roll na si Tina Turner sa kaniyang pagsalang sa “Your Face Sounds Familiar” Sabado.

Napatayo ni Hilario ang tatlong hurado sa kaniyang paghataw sa sikat na awitin ni Turner na “Proud Mary.”

Bilib na bilib si Gary Valenciano kung paano ginaya ng “It’s Showtime” host ang sikat na mang-aawit dahil ultimo ang pananalita nito ay kuhang-kuha.

“The performance was powerful. Maaaring ang iba ay natawa dahil syempre nakabihis kang Tina Turner. Pero I think majority na-amaze sa performance mo dahil sa accuracy ng character niya,” pahayag ni Valenciano.

Hindi naman naniwala si Ogie Alcasid sa naunang sinabi ni Hilario na sana kahit dalawang porsyento ni Turner ay magaya nito sa kaniyang performance, dahil 99% umano ang nagawa ng sikat ding mananayaw.

“Sabi mo kanina kahit 2 percent man lang magawa mo, alam mo 99.99% mo nakuha yung essence ni Tina Turner. Pati yung physique mo, Tina Turner talaga. An excellent performance,” papuri ni Alcasid kay Hilario.

Ito naman umano ang pinakamahusay na pagtatanghal ni Hilario sa “YFSF” stage para kay Mega Star Sharon Cuneta na pinuri rin ang mga mentor na sina Nyoy Volante at Jed Madela.

“Una sa lahat, 8 points agad sa puti ng kilikili mo. I always expect you to deliver a good performance but this one is one of your most outstanding kasi yung umpisa pa lang, yung buka ng bibig niya, yung pagsasalita niya hanggang . . . Talagang wala na,” ani Cuneta.

Nauna nang pinahanga ni Hilario ang mga jury sa mga nakaraang linggo kung saan nanguna ito ng dalawang magkasunod na beses matapos gayahin si Bamboo at apl.de.ap.

Mapapanood ang “Your Face Sounds Familiar” tuwing Sabado at Linggo sa free at digital TV (A2Z Channel 11), cable (Kapamilya Channel), free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

