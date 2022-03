Mula sa Instagram ni Julia Barretto

Kung mayroon mang payo na maibibigay ang aktres si Julia Barretto sa mga kabataan ngayon, ito ay ang huwag tumigil sa pag-aaral at pahalagahan ang edukasyon.

Sa virtual press conference ng kaniyang bagong proyekto sa Vivamax na “The Seniors,” ipinaalala ni Barretto na mahirap ang huminto sa pag-aaral dahil kagaya niya, nahirapan na siyang makabalik muli.

“Sa pag-aaral, don’t take a gap year because it’s going to be a gap forever. After I finished high school, I thought I was just gonna take a gap year before doing college but you know up until now that’s still something that I wish to do,” ani Barretto.

Binigyang-diin din nito ang kahalagahan ng edukasyon kaya kung may pagkakataon aniya silang makatapos ng pag-aaral ay gawin nila ito.

“Education is such a valuable thing. You’re lucky enough and blessed enough if you have it. If you have it, keep it. Isagad mo na 'yan,” saad ng aktres.

“You enjoy the opportunity. Not everybody gets to have that opportunity. Even I don’t have the time for that right now and I wish I did.”

Ikinuwento rin ni Barretto ang karanasan noong siya ay nasa sekondarya pa lang kung saan naging miyembro pa ito ng kanilang volleyball team.

Ayon sa bida ng “The Seniors,” hindi naman siya nakaranas ng pambu-bully sa paaralan, lalo pa’t malapit siya sa mga naging kaklase.

“I remember my first, my second year. Physically, I was there for high school. I consider those years also very important transformative years. Kumbaga 'yun 'yung mga years unti-unti binubuo ka bilang isang tao at bilang isang dalaga,” paliwanag nito.

“Fortunately, I didn’t have any bad experiences in high school. I think nung first year, second year, nag-pi-physical school ako, I was a volleyball player, so I was also an athlete. And fortunately no experience of being bullied in school, only in real life. Not in school.”

Bagamat aminadong nakaranas ng insecurities noong high school siya, ibinahagi rin ni Barretto na isa sa mga paborito niyang yugto ng buhay ang pag-aaral dahil magpasahanggang ngayon ay kaibigan pa rin niya ang mga naging kaklase.

“I loved high school so much kasi totoo 'yung sinasabi nila na high school friends are forever and all my high school friends up to this day are still my friends and I still keep in touch with them. It’s one of my favorite years in my life,” banggit nito.

Ipapalabas na sa Vivamax ang “The Seniors” sa Marso 20. Kasama ng aktres sina Awra Briguela, Ella Cruz, Andrea Babierra, Gab Lagman, at Andre Yllana.