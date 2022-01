Mula sa trailer ng The Broken Marriage Vow

Ano ang gagawin mo kapag nangaliwa ang karelasyon mo?

Ito ang malaking katanungan na magiging mainit na isyu sa inaabangang serye ng ABS-CBN na “The Broken Marriage Vow” na iikot sa pagkasira ng isang pamilya dahil sa panloloko.

Hindi nakalusot ang pangunahing bida sa serye na si Jodi Sta. Maria kung handa niya bang patawarin ang asawa nito sakaling malaman niyang may kabit ito.

Ayon sa aktres, kaya niyang magbigay ng isa pang pagkakataon kung “honest mistake” ang mangyayari ngunit ibang usapan aniya kung paulit-ulit itong gagawin.

“If the infidelity was a result of a bad decision or sabihin mong 'honest mistake,' pwede kong mabigyan ng another chance 'yung asawa ko,” saad ni Sta. Maria sa press conference nitong Biyernes.

“But if I see that this is a continuing toxic pattern at hindi na lang siya pagkakamali, talagang deliberately ginagawa niya, I have to think of myself. I have to think of my child. And walk away from the relationship.”

Gagampanan ng beteranang aktres ang karakter ni Dr. Jill Ilustre na lolokohin ng asawang si David Ilustre (Zanjoe Marudo) para kay Lexy Lucero (Sue Ramirez).

Ayon kay Sta. Maria, masakit maloko lalo na kapag mula sa mga taong malalapit sa 'yo na hindi mo iisiping magagawa kang saktan.

“Hindi madali talaga ang betrayal. 'Coz betrayal is relational e. Betrayal comes from those people na closest to you. 'Yung mga taong 'di mo inakala na sasaktan ka at pinaniniwalaan mo. After nun, you'll just have to give ourselves time to heal also,” saad ng aktres.

Pero para kay Sta. Maria, mas pipiliin nitong magpatawad kaysa maghiganti lalo na kung mas makakasakit lamang ito ng mas maraming tao.

Aniya, bagamat naiisip niyang bumawi o saktan din ang mananakit sa kaniya, inaalala rin nito kung may maganda ba itong madudulot sa kaniyang sarili.

“Para maibsan 'yung pain, you really have to forgive. I am not saying that forgiveness is easy. It's a choice you have to make every single day even if you don't want to forgive,” paliwanag ni Sta. Maria.

“If you're just going to wait for the time when you think you are ready to forgive, then I think that will never come. We will only justify na hindi pa ko ready; darating 'yung time.”

Dagdag pa nito, kaya nito pipiliing magpatawad ay hindi dahil hiningi ng nakasakit sa kaniya, kundi nais nito magkaroon ng mas payapang pamumuhay.

“I will choose to forgive. And it's not because what the other person did to you, parang small lang or you're minimizing the other person's action. But it's really you trying to free yourself from that person's emotional hook na meron siya sa 'yo. It's for your own peace,” ani Sta. Maria.

“Kung sasabihin mo, 'ba't ko patatawarin e hindi naman humihingi ng tawad?' Hindi mo naman siya papatawarin para sa kanya, magpapatawad ka para sa 'yo because you deserve peace.”

Mapapanood na sa mga ABS-CBN platform ang “The Broken Marriage Vow” sa Enero 24.



