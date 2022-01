Mula sa trailer ng "The Broken Marriage Vow"

Bagamat hango sa ibang bansa ang kuwento ng “The Broken Marriage Vow”, sinigurado ng aktor na si Zanjoe Marudo na hindi niya kinopya ang naging istilo ng mga gumanap sa kaniyang karakter mula sa United Kingdom at South Korea.

Kuwento ni Marudo, ipapakita niya ang "manlolokong Pinoy" sa kaniyang pagganap bilang David Ilustre, na mangangaliwa sa asawang si Dr. Jill Ilustre na gagampanan ni Jodi Sta. Maria.

“Magkakaiba kami ng lahi. Magkakaiba kami ng kultura. So ang gusto ko ipakita at iparamdam sa tao, yung atake ng Pilipino -- kung paano ba ang isang tatay, ang isang asawa, at ang isang manlolokong Pinoy,” saad ni Marudo sa virtual press conference nitong Martes.

“Mas ginawa ko siyang ganon. Mas iniba ko para hindi rin nakakasawang panoorin, kasi merong ibang flavor na ibinigay itong version ng Pinoy.”

Bagaman pinanood ng aktor ang dalawang bersyon ng “Doctor Foster”, hindi umano niya tinapos ang mga ito dahil nais lamang niya malaman kung ano ang mga hindi niya dapat ulitin sa mga naunang serye.

“Tiningnan ko lang din kung paano yung takbo ng mga characters sa Korea at saka sa UK. Pinanood ko siya hindi para kumuha ng tips o style. Pinanood ko siya para di ko siya ulitin, yung mga ginawa nila,” ani Marudo.

Malaki naman ang pasasalamat nito kay Sta. Maria dahil naging magaan ang trabaho niya kasama ang aktres.

Aniya, ipinakita ng beteranang artista na komportable itong kaeksena kaya mas naging madali ang pagbuo nila sa seryeng iikot sa kwento ng pangangaliwa ng isang asawa.

“Nagtulungan kami. Tinulungan niya ko nang sobra-sobra dito sa paggawa namin ng mga scenes. Naging komportable ako sa kaniya dahil ipinaramdam niya sa'kin na maging komportable ako sa kahit anong eksena na gagawin namin,” pahayag ng aktor.

Magiging karibal ni Sta. Maria at ng kanilang anak na si Zaijaan Jaranilla kay Marudo ang kabit nitong si Sue Ramirez na gaganap bilang si Lexy Lucero.

Mapapanood na sa mga ABS-CBN platform ang “The Broken Marriage Vow” sa Enero 24.



