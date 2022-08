Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nag-abiso na sa social media ang ilang maliliit na negosyo tungkol sa pagtaas ng kanilang presyo dahil tumataas na ang presyo ng ilang sangkap gaya ng asukal.

Ang isang milk tea store sa Caloocan, nagtaas-presyo ng P6 sa kada cup ng kanilang produkto.

"Hindi man namin gusto magtaas, kailangan talaga naman magtaas," ani Joylyn Doloroso, may-ari ng Jad Tea'Pid.

Ang bilihan ng macarons sa Cubao, P250 na para sa maliit na kahon nito, mula P180.

"Mga price increase talaga, medyo affected talaga lahat ng home bakers. 'Yung eggs at 'yung sugar, 'yun 'yung common sa baking industry, ayun po heartbreaking siya," ani Marj Macinas, may-ari ng Macaron Ci-Tea.

Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, maraming kompanya na maliit o malaki ang apektado ng pagtaas ng presyo ng asukal.

"Mga beverages nag slowdown ang production. May mga iba smaller ones, I heard, there's stopping their operations in the meantime kasi hindi nila maasahan 'yung supply ng sugar," ani PCCI President George Barcelon.

Hiling naman ng Restaurant Owners of the Philippines (Resto PH) na mag-angkat muna ng asukal para bumaba ang presyo nito sa merkado.

Hiling din ng grupo na tulungan ng pamahalaan ang sugar farmers para dumami ang local supply.

"Sugar is a vital part of our dietary life. At home or in the restaurants. It's in our softdrinks and juices, coffee and cakes, desserts or sauces. It's needed everywhere and everyday by everyone. Life is sweeter with sugar. We need our sugar farmers to out-produce our demand and our demand will only keep growing. We need more support for our sugar industry," ani Resto PH President Eric Teng.

Nakipagpulong na rin si Pangulong Ferdinand Marcos, na tumatayong Department of Agriculture secretary, sa Philippine Chamber of Food Manufacturers.

Nais umano ni Marcos na malutas ang sugar supply shortage para mas maging maayos na rin ang takbo ng negosyo at seguridad sa trabaho ng mga manggagawa.

Una nang sinabi ni Marcos na posibleng mag-import ng 150,000 metric tons ng asukal sa Oktubre.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News