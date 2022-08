Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Nagsitaasan ng presyo ang mga kakanin sa ilang tindahan sa lungsod na ito dahil sa patuloy na pagsipa sa presyo ng kanilang mga pangunahing sangkap sa paggawa nito.

Si Regina Galang, na gumagawa ng made-to-order na kakanin sa Tondo, ay itinaas sa P50 ang bawat tray ng kaniyang panindang sapin-sapin, cassava, rice cake, kutsinta, at ube na ngayon ay P450 na.

Sa kaniya rin kumukuha ng ilalakong kakanin ang ilang tindera sa Recto.

Hindi raw maipagkakaila na kumaunti ang kaniyang benta buhat ng nagtaas siya ng presyo. Dati kasi maramihan kung magpagawa ang mga ito sa kaniya ng kakanin.

Ngayon, nasa pitong tray na lang ang natatanggap niyang order sa loob ng isang araw.

Ang dating P1,900 kada sako ng white sugar, P3,200 na ngayon kaya minabuti na lamang niyang gumamit ng brown sugar.

Ang presyo ng white sugar ay nasa P90 to P98 hanggang per kilo. Ang brown at washed sugar naman ay nasa P69 hanggang P75.

Pagtiya-tiyagaan ng mga tindera ang pagtitinda kahit na mahirap sa panahong mataas ang presyo ng kanilang sangkap, kaysa wala silang pagkunan panggastos.—Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News