Handa ang mga mall sa inaasahang pagdami ng mga customer oras na luwagan pa ang restrictions, ngayong ihinihirit na ibaba na sa Alert Level 1 ang Metro Manila.

Ayon kay Robinsons Mall operations director Mina Domingo, maglalagay sila ng dagdag na health marshals.

Mananatili rin aniya ang kanilang vaccination hubs sa loob ng mga mall kaya hinikayat ni Domingo na sulitin ito.

"We assure everyone that we have made the necessary preparations ngayong level 2 we have augmented the headcount of our sanitation team. sa level 1 we will do the same, we will add more health and safety marshals to clean our high-touch areas and remind our shoppers of the standard health and safety protocols," ani Domingo sa panayam sa Teleradyo.

Ang Ayala Malls Group, handang sumunod sa mga ibang panuntunan ng Inter-Agency Task Force at ng mga lokal na pamahalaan.

Mas makakatulong anila ang pagluwag ng restrictions na makabangon ang mga maliliit na negosyong may espasyo sa kanilang mga establisimyento.

"Lahat tayo lahat ng Ayala Malls naghahanda sa pag-lift ng restrictions. It's actually a welcome development para sa atin as it will allow malls to welcome shoppers from various age groups," ani Pivi Diaz, cluster head of operations ng Ayala Malls Group central team.

Unang nabanggit ng Department of Health na aalisin ang restrictions oras na ilagay ang lugar sa Alert Level 1, pero kaakibat pa rin nito ang pagsunod sa public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask.