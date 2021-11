Watch more on iWantTFC

Patay ang isang 21 anyos na babae, habang sugatan ang 3 niyang kamag-anak matapos masunog ang kanilang bahay sa Greenfield 3 Subdivision, Novaliches, Quezon City

Batay sa paunang impormasyon mula kay Fire Senior Inspector Rowena Mamangun ng Bureau of Fire Protection, nag-umpisa ang sunog sa kisame ng bahay ng isang Nestor Braga at Belen Trinidad, bago 2 a.m. Martes.

Iniakyat sa 1 alarma ang sunog bago naapula makalipas ang 1 oras.

Natutulog na ang mga biktima nang mangyari ang sunog at nagmadali silang lumabas ng bahay.

Nagtamo ng second-degree burns sa braso at kamay si Trinidad, habang second degree burns naman sa likod sina Sunday Arias at Luzviminda Trinidad.

Hindi naman nakaalis ng buhay si Melanie Trinidad, anak ng may-ari ng bahay matapos umanong bumalik sa nasusunog nilang bahay para kunin ang ilang mga gamit.

Sa ngayon ay inaalam pa ang possibleng pinagmulan ng sunog.