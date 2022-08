Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Bukod pa sa mabigat na daloy ng trapiko, araw-araw na pasakit rin sa mga motorista ang pangit na kondisyon ng ilan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila.

Sa Quezon City, malalalim na mga butas sa kalsada at mga nagkabitak-bitak na aspalto ang problema ng mga motorista sa bahagi ng Congressional Avenue. Isa ito sa pangunahing daanan ng mga truck lalo na tuwing madaling araw.

Kwento ng tricycle drivers na namamasada dito sa lugar, mas naging problema ang mga lubak sa Congressional Ave. at Luzon Ave. lalo na tuwing tag-ulan.

Nagdudulot rin ito ng lalong pagbigat sa daloy ng trapiko dahil iniiwasan ng mga motorista ang mga lubak.

Dahil sa naiipong tubig sa kalsada, hindi nila makita at hindi nila maiwasang madaanan ang mga malalaim na lubak. Dagdag-gastos ito lalo na't nasisira ang kanilang mga tricycle.

Bukod pa sa Congressional at Luzon Ave., may mga malalalim na butas rin sa kalsada sa Brgy. South Triangle at maging sa kahabaan ng EDSA.

Sa ngayon ay tuloy-tuloy naman ang ginagawang pagkukumpuni ng MMDA sa mga sirang bahagi ng EDSA.—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News