MAYNILA – Nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Maynila dahil sa malakas na pag-ulan, Lunes ng gabi.

Hanggang binti ang baha sa may TM Kalaw hanggang Maria Orosa Street, habang gutter-high naman ang baha sa may Taft Avenue.

Ang ilang e-trike, na-stuck naman sa isang butas ng kalsada sa may Taft Ave. matapos anurin ng baha ang takip at barrier nito.

Marami ring commuters ang nahirapang makahanap ng masasakyan pauwi. May ilan ding lumusong na sa baha.

May mga maswerte namang nakaabot sa libreng sakay ng pamahalaan ng Maynila sa may Taft, Caloocan at Quirino.

Ayon sa PAGASA, may tsansa pa ring makaranas ng malakas na ulan at pagbaha sa Metro Manila ngayong Martes dahil sa thunderstorms.

Para sa mga nakatira malapit sa ilog, ugaliing alamin ang lebel mg tubig para maging handa kung sakaling kailangang lumikas.—Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News