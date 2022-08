Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Tutol ang isang commuters group sa kasalukuyang implementasyon ng 'No contact apprehension policy' (NCAP) sa ilang lugar sa Metro Manila.

Para kay Atty. Ariel Inton, presidente ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, dapat suspendihin at ayusin muna ang programa.

"Walang pagtutol ang transport group para sa disiplina sa kalansangan. Pero napakarami pong reklamo na legitimate concerns," aniya sa panayam sa TeleRadyo ngayong Martes.

"Bakit natin hahayaan na patupad tayo ng patupad nito nang hindi naman natin naa-address 'yung purpose ng ating ipinatutupad?"

Ayon sa grupo, dapat ipataw sa driver ang traffic violation at hindi sa registered owner o operator. Hindi umano nadidisiplina ang mga pasaway na driver nito.

Dagdag ni Inton, masyadong labis ang multa sa ilalim ng nasabing polisiya.

"'Yung excessive fines, unconstitutional 'yan. Tingnan niyo magkano kinikita ng driver, tapos magpe-penalize ka nang ganun kalaki," aniya.

Hindi rin umano angkop ang traffic signs at lights, at road network sa Kamaynilaan para ipatupad ang NCAP.

Nalaman ng grupo na kaya malaki ang multa sa traffic violation dahil may private contractor ang mga lokal na pamahalaan para magpatupad ng NCAP.

Plano ng grupong magsampa ng reklamo ukol dito.

Ani Inton, maraming operator ang hindi makapag-renew ng kanilang mga sasakyan na may traffic violation dahil malaki ang babayaran.

"Hindi displina 'to. Ito ay negosyo," aniya.

"Pagka ganito pa rin ang kanilang pagpapatupad ay naku, uubusin po nito ang public transport. Walang masasakyan ang mga pasahero."